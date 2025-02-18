Обновление Windows 11 KB5051987 вызывает проблемы у некоторых пользователей, делая «Проводник» непригодным для использования и блокируя установку самого обновления. Microsoft пока не предоставила официального решения, оставив пользователей в ожидании патча.

Последнее накопительное обновление KB5051987 для Windows 11 24H2, выпущенное Microsoft в минувший вторник, вызывает серьезные сбои в работе операционной системы, в частности в приложении «Проводник».

Многочисленные сообщения появляются в различных сетевых сообществах, включая Reddit и форум поддержки Microsoft. Пользователи жалуются, что после установки обновления они не могут открывать папки, сохранять файлы Office и даже загружать документы. В некоторых случаях «Проводник» становится полностью непригодным для использования, фактически блокируя доступ к данным.

Серьезность ситуации усугубляется тем, что KB5051987 является обязательным обновлением безопасности, а значит, должно быть установлено автоматически на все системы Windows 11 24H2. Ресурс Windows Latest, который первоначально сообщил об этой новости, сообщил, что проблема возникает даже при чистой установке операционной системы. Обновление должно было привнести улучшения в «Проводник», например, возможность запоминать ранее открытые вкладки и восстанавливать их при следующем обращении к ним, но, похоже, разработчики Microsoft напутали с кодом, нарушив базовую функциональность приложения.

В пакете исправлений, выпущенном в прошлый вторник, были и другие критические проблемы, например, проблемы с анимацией предварительного просмотра панели задач (еще один элемент, улучшенный в обновлениях) или с интегрированным приложением камеры. В ряде случаев установка KB5051987 сама по себе не удается, с разной частотой происходят сбои и выдаются коды ошибок.

Ситуация расстраивает в основном тех, кто не может выполнять обычные повседневные действия на своем ПК. Невозможность доступа к файлам и папкам доставляет неудобства как домашним, так и профессиональным пользователям. На данный момент Microsoft еще не выпустила официального решения проблемы, и единственным выходом для пострадавших пользователей представляется ручная деинсталляция обновления с последующей временной приостановкой автоматических обновлений, чтобы предотвратить повторную установку KB5051987.

Чтобы удалить проблемное обновление, необходимо зайти в «Параметры Windows», выбрать раздел «Центр обновления Windows» и приступить к деинсталляции KB5051987 через «Журнал обновлений». После этого рекомендуется перезагрузить систему, чтобы применить изменения. Однако в этом случае вы также откажетесь от установки исправлений безопасности, выпущенных вместе с KB5051987, что сделает вашу систему уязвимой к угрозам, устраненным с помощью накопительного обновления. В случае возникновения проблем при установке опытные пользователи могут попытаться очистить папку SoftwareDistribution, в которой Windows хранит временные файлы обновлений.