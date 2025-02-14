Февральское обновление безопасности Android 2025 уже доступно для ряда мобильных телефонов корейской компании.

Еще до того, как мы достигли половины февраля, Samsung уже установила последнее обновление безопасности Android, предназначенное для текущего месяца, на некоторые из лучших телефонов в своем каталоге, как самые новые, так и на те, которые находятся на рынке чуть больше года.

Если говорить точнее, южнокорейский гигант уже выпустил февральское обновление Android почти на дюжине телефонов семейства Samsung Galaxy, и ожидается, что в ближайшие две недели это число увеличится.

На сегодняшний день обновление безопасности Android от февраля 2025 года было установлено на эти 8 устройств серий Galaxy S и Galaxy Z:

Samsung Galaxy S25

Samsung Galaxy S25+

Samsung Galaxy S25 Ultra

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold6

Samsung Galaxy Z Fold Special Edition

Разумеется, новое обновление включает в себя февральское обновление безопасности 2025, которое устраняет более четырех десятков проблем, связанных с безопасностью и конфиденциальностью. Подавляющее большинство из них уже исправлено Google, поскольку они затрагивают ядро Android, но новое обновление безопасности также устраняет 7 уязвимостей, характерных исключительно для устройств Galaxy от Samsung, включая несколько, которые были обнаружены в телефонах с чипсетами Qualcomm Snapdragon в версиях Android от 12 до 14.

Также, как обычно, новый патч безопасности Android исправляет ряд ошибок общего пользовательского интерфейса, обнаруженных в патчах предыдущих месяцев, и повышает производительность и стабильность работы этих 8 телефонов Samsung.

Если у вас есть одно из этих устройств Samsung Galaxy и вы хотите проверить, получили ли вы уже это новое обновление безопасности, просто перейдите в «Настройки» и откройте раздел «Обновление ПО».

Как только оно станет доступно, вам останется только нажать кнопку «Загрузить и установить» и позволить One UI обновить ваш смартфон последним патчем безопасности Android.