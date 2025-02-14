Еще до того, как мы достигли половины февраля, Samsung уже установила последнее обновление безопасности Android, предназначенное для текущего месяца, на некоторые из лучших телефонов в своем каталоге, как самые новые, так и на те, которые находятся на рынке чуть больше года.
Если говорить точнее, южнокорейский гигант уже выпустил февральское обновление Android почти на дюжине телефонов семейства Samsung Galaxy, и ожидается, что в ближайшие две недели это число увеличится.
На сегодняшний день обновление безопасности Android от февраля 2025 года было установлено на эти 8 устройств серий Galaxy S и Galaxy Z:
- Samsung Galaxy S25
- Samsung Galaxy S25+
- Samsung Galaxy S25 Ultra
- Samsung Galaxy S24
- Samsung Galaxy S24+
- Samsung Galaxy S24 Ultra
- Samsung Galaxy Z Fold6
- Samsung Galaxy Z Fold Special Edition
Разумеется, новое обновление включает в себя февральское обновление безопасности 2025, которое устраняет более четырех десятков проблем, связанных с безопасностью и конфиденциальностью. Подавляющее большинство из них уже исправлено Google, поскольку они затрагивают ядро Android, но новое обновление безопасности также устраняет 7 уязвимостей, характерных исключительно для устройств Galaxy от Samsung, включая несколько, которые были обнаружены в телефонах с чипсетами Qualcomm Snapdragon в версиях Android от 12 до 14.
Также, как обычно, новый патч безопасности Android исправляет ряд ошибок общего пользовательского интерфейса, обнаруженных в патчах предыдущих месяцев, и повышает производительность и стабильность работы этих 8 телефонов Samsung.
Если у вас есть одно из этих устройств Samsung Galaxy и вы хотите проверить, получили ли вы уже это новое обновление безопасности, просто перейдите в «Настройки» и откройте раздел «Обновление ПО».
Как только оно станет доступно, вам останется только нажать кнопку «Загрузить и установить» и позволить One UI обновить ваш смартфон последним патчем безопасности Android.