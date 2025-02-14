Февральское обновление безопасности уже появилось для Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra в Южной Корее с версией прошивки S93XNKSU1AYB3.

Как подтверждает специализированное СМИ SamMobile, Samsung начала распространять первое обновление безопасности Android для трех представителей нового семейства Galaxy S25 - Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra.

Компания Samsung начала распространять февральское обновление Android 2025 на Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra в Южной Корее. Ожидается, что в ближайшие часы или дни обновление будет распространено на модели во всех остальных регионах мира, включая Россию.

Новое обновление безопасности приходит на корейские Samsung Galaxy S25 с версией прошивки S93XNKSU1AYB3 и, что неудивительно, включает февральское обновление безопасности 2025. Также новое обновление безопасности устраняет несколько десятков уязвимостей, связанных с конфиденциальностью и безопасностью.

Из них 37 были исправлены Google, поскольку они затрагивают ядро Android, причем одна из них была помечена как «критическая», а остальные - как «высокой важности». Кроме того, этот патч безопасности решает еще 7 проблем безопасности, затрагивающих только устройства Galaxy, среди которых следует выделить уязвимости, обнаруженные в телефонах с чипсетами Qualcomm Snapdragon в версиях от Android 12 до Android 14, и эксплойт, способный поставить под удар смарт-часы Galaxy с последней версией Wear OS и Samsung One UI Watch.

Samsung Galaxy S25 официально поступили в продажу менее недели назад с One UI 7.0 под управлением Android 15 и гарантией 7 лет обновлений Android и обновлений безопасности.

Как только обновление безопасности станет доступно для Samsung Galaxy S25 по всему миру, включая Россию, вы сможете применить его на своих Galaxy S25, Galaxy S25+ или Galaxy S25 Ultra, выполнив обычные действия: зайдите в меню «Настройки» смартфона, перейдите в раздел «Обновление ПО» и нажмите на кнопку «Загрузить и установить».