Еще несколько лет назад такая картина была бы немыслима, но сегодня сценарий совершенно иной. Некоторые говорят, что ситуация изменилась. Немецкая розничная сеть MindFactory, согласно анализу TechEpiphany, опубликованному в X, продала в январе 25 625 настольных процессоров.
Из этого числа AMD получила впечатляющие 92,16 %, что свидетельствует о явном предпочтении немецких потребителей, но мы не сомневаемся, что и из других стран, в пользу процессоров Ryzen по сравнению с предложениями Core / Core Ultra от Intel.
AMD не только оставила Intel всего 7,84 процента продаж в январе, но и сделала это при средней цене 320 евро по сравнению с 290 евро у Intel. Это говорит о том, что AMD доминировала в продажах, особенно в сегменте высокого класса, в то время как те, кто выбирал Intel, выбирали более дешевые модели.
Согласно цифрам, в январе AMD получила на Mindfactory доход в размере 8,3 миллиона евро, в то время как Intel остановилась на отметке около 580 000 евро. Самым продаваемым процессором стал Ryzen 7 9800X3D.
Большинство покупателей процессоров AMD выбрали модели, совместимые с сокетом AM5 (71,84 % от общего числа продаж), в то время как на AM4 пришлось 20,31 % от общего числа продаж. Что касается Intel, то очевидно, что процессоры Core Ultra 200S серии K (LGA 1851) не смогли вырваться вперед из-за неудовлетворительных игровых характеристик.
Последние квартальные результаты также подтверждают отличные показатели процессоров Ryzen на рынке. Доходы клиентского сегмента в четвертом квартале составили 2,3 миллиарда долларов США, что на 58 % больше, чем в предыдущем году. За весь год выручка подразделения составила 7,1 миллиарда долларов, что на 52 % больше, чем в предыдущем году.