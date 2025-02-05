Самым покупаемым процессором стал новый Ryzen 7 9800X3D, в то время как на новый Core Ultra 200S мало кто обратил внимание.

Еще несколько лет назад такая картина была бы немыслима, но сегодня сценарий совершенно иной. Некоторые говорят, что ситуация изменилась. Немецкая розничная сеть MindFactory, согласно анализу TechEpiphany, опубликованному в X, продала в январе 25 625 настольных процессоров.

Из этого числа AMD получила впечатляющие 92,16 %, что свидетельствует о явном предпочтении немецких потребителей, но мы не сомневаемся, что и из других стран, в пользу процессоров Ryzen по сравнению с предложениями Core / Core Ultra от Intel.

AMD не только оставила Intel всего 7,84 процента продаж в январе, но и сделала это при средней цене 320 евро по сравнению с 290 евро у Intel. Это говорит о том, что AMD доминировала в продажах, особенно в сегменте высокого класса, в то время как те, кто выбирал Intel, выбирали более дешевые модели.

Согласно цифрам, в январе AMD получила на Mindfactory доход в размере 8,3 миллиона евро, в то время как Intel остановилась на отметке около 580 000 евро. Самым продаваемым процессором стал Ryzen 7 9800X3D.

Большинство покупателей процессоров AMD выбрали модели, совместимые с сокетом AM5 (71,84 % от общего числа продаж), в то время как на AM4 пришлось 20,31 % от общего числа продаж. Что касается Intel, то очевидно, что процессоры Core Ultra 200S серии K (LGA 1851) не смогли вырваться вперед из-за неудовлетворительных игровых характеристик.

Последние квартальные результаты также подтверждают отличные показатели процессоров Ryzen на рынке. Доходы клиентского сегмента в четвертом квартале составили 2,3 миллиарда долларов США, что на 58 % больше, чем в предыдущем году. За весь год выручка подразделения составила 7,1 миллиарда долларов, что на 52 % больше, чем в предыдущем году.