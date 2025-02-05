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Vlad_37
Samsung Galaxy A15 стал самым продаваемым Android-смартфоном в мире в 2024 году
Хотя первые три места занимают iPhone, Samsung Galaxy A15 стал самым продаваемым Android-телефоном 2024 года, заняв почетное четвертое место.

Как обычно в это время года, консалтинговая компания Canalys опубликовала свой рейтинг 10 самых продаваемых смартфонов в мире в 2024 году. Этот рейтинг не таит в себе особых сюрпризов, поскольку в очередной раз 7 из 10 телефонов в этом списке - iPhone, а из оставшихся трех два относятся к семейству Galaxy A, а еще один - к серии Galaxy S от Samsung.

Из этой троицы телефонов лучше всего в рейтинге смотрится Samsung Galaxy A15 4G, смартфон стоимостью менее 20 тысяч, который стал самым продаваемым Android-смартфоном 2024 года, опередив такие модели от компании из Купертино, как iPhone 16, iPhone 15 Pro или iPhone 16 Pro.

В отличие от 2023 года, когда самым продаваемым смартфоном года во всем мире стал iPhone 15 Pro Max, в 2024 году рейтинг Canalys возглавила базовая модель предыдущего поколения телефонов Apple - iPhone 15, доля рынка которого составила 3 %.

Два других места на пьедестале почета заняли самые продвинутые модели iPhone серий iPhone 16 и iPhone 15 - iPhone 16 Pro Max и iPhone 15 Pro Max.

Также на четвертом месте в рейтинге находится первый смартфон на базе Android - Samsung Galaxy A15 4G, который обошел три другие модели iPhone - iPhone 16 Pro, iPhone 15 Pro и iPhone 16, которые заняли пятое, шестое и седьмое места соответственно.

Восьмое и девятое места в списке Canalys занимают два других самых продаваемых Android-смартфона 2024 года - Galaxy A15 5G и Galaxy S24 Ultra, единственный высококлассный Android-смартфон в рейтинге.

Наконец, на последней ступеньке «десятки» самых продаваемых мобильных телефонов в 2024 году по всему миру находится iPhone 13 - телефон, который был выпущен в 2021 году, но который все еще остается очень актуальным вариантом в 2025 году.


#android-смартфон #samsung galaxy a15
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