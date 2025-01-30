Ватикан предупреждает о рисках, связанных с искусственным интеллектом, подчеркивая необходимость тщательного регулирования для предотвращения дезинформации и сохранения человеческих ценностей в цифровую эпоху.

28 января 2025 года Ватикан опубликовал документ под названием «Antiqua et nova», в котором рассматриваются этические вопросы, связанные с искусственным интеллектом (ИИ). Текст, составленный двумя ватиканскими дикастериями и одобренный Папой Франциском, предупреждает об опасностях, связанных с развитием ИИ, подчеркивая, что эта технология несет в себе «тень зла», особенно в ее способности распространять дезинформацию.

Согласно документу, средства массовой информации, созданные ИИ, могут постепенно подорвать основы общества. Святой Престол предупреждает, что дезинформация, особенно та, которая контролируется или подвергается влиянию ИИ, может распространяться непреднамеренно, усиливая политическую поляризацию и социальную нестабильность. Поэтому крайне важно, чтобы правительства принимали строгие меры регулирования для контроля за развитием и применением ИИ.

Папа Франциск уже неоднократно выражал подобную озабоченность, например, на Всемирном экономическом форуме в Давосе и на встрече «Большой семерки» в Италии в июне 2024 года. Тогда он предупреждал политических и экономических лидеров о «критических проблемах», которые ИИ поднимает для будущего человечества, и призывал их не позволять алгоритмам решать судьбы людей.

В документе «Antiqua et nova» анализируются последствия использования искусственного интеллекта в различных секторах, включая рынок труда, здравоохранение и образование. Католическая церковь признает как риски, так и возможности, связанные с использованием ИИ. С одной стороны, есть опасения по поводу войн, концентрации власти в руках нескольких компаний и потери рабочих мест, с другой стороны, есть многообещающие перспективы, такие как применение в здравоохранении и прогнозные модели для экстремальных погодных явлений. Однако в статье подчеркивается, что ИИ не следует рассматривать как форму автономного интеллекта. Он рассматривается как инструмент, созданный человеческой изобретательностью, и должен использоваться ответственно. Церковь призывает задуматься о том, как направить и использовать эту технологию на общее благо.

Центральным пунктом документа является необходимость сохранения человеческого интеллекта в центре принятия решений. Папа Франциск заявил, что мы не должны позволять машинам заменять человеческие отношения или принимать решения за нас. Искусственный интеллект должен оставаться дополнительным инструментом к человеческому интеллекту, а не заменять его. В этом контексте упоминается «мудрость сердца», которой следует руководствоваться при разработке и использовании ИИ. Важно, чтобы научно-технический потенциал использовался для утверждения человеческого достоинства и общего блага.

Ватикан призывает к открытому диалогу между учеными, политиками и гражданами о том, как решать проблемы, возникающие в связи с искусственным интеллектом. Церковь поощряет достижения науки и техники, если они направлены на общее благо и уважают достоинство человеческой личности.