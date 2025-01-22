Январское обновление Android уже появилось на Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra в США.

В то время как компания Samsung сосредотачивает свои усилия на доработке деталей для Galaxy Unpacked 2025, на которой будет представлен новый Galaxy S25, она также продолжает распространять последнее январское обновление безопасности Android, как самые новые телефоны в своем каталоге, так и на те, которые находятся на рынке уже несколько лет.

Хорошим доказательством этого является то, что после недавнего обновления Samsung Galaxy S20 FE, компания начала распространять январское обновление безопасности на свои нераскладные флагманы, выпущенные пару лет назад, Samsung Galaxy S22.

Как подтвердило специализированное СМИ SamMobile, компания Samsung начала выпуск январского обновления Android 2025 для разблокированных в США вариантов Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra с версиями прошивки S901U1UES7EXL8, S906U1ES7EXL8 и S908U1UES7EXL8, соответственно.

Новое обновление приносит на Samsung Galaxy S22 январский патч безопасности 2025, который устраняет более 5 десятков проблем, связанных с конфиденциальностью и безопасностью, исправляет ряд общих ошибок пользовательского интерфейса, обнаруженных в предыдущих версиях One UI, а также повышает производительность и стабильность работы всех трех представителей серии Galaxy S22.

Напомним, что Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra в настоящее время работают под управлением One UI 6.1 с Android 14 и, как ожидается, начнут получать обновление до Android 15 с One UI 7.0 после завтрашнего Galaxy Unpacked.

Когда новое обновление безопасности появится на Samsung Galaxy S22 в других регионах мира, вы сможете применить его на своем смартфоне, выполнив обычную процедуру: зайдите в меню «Настройки» на своем смартфоне, перейдите в раздел «Обновление ПО» и нажмите на кнопку «Загрузить и установить».