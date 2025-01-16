Январское обновление безопасности уже доступно для Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra в США.

Samsung продолжает обновлять лучшие флагманы в своем каталоге, как самые новые, так и те, что появились на рынке несколько лет назад, последним патчем безопасности Android, актуальным на текущий месяц. Доказательством тому служит тот факт, что после запуска январского обновления Android на Samsung Galaxy S21 FE, теперь настала очередь трех других представителей семейства Galaxy S21.

Как стало известно из недавнего сообщения, опубликованного изданием SamMobile, южнокорейский гигант начал выпуск январского обновления Android 2025 на Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra в США с модельными номерами SM-G991U, SM-G996U и SM-G998U. Ожидается, что в ближайшие недели новое обновление безопасности распространится на Galaxy S21 во всех остальных регионах мира, с версиями прошивки G991USQSEGXLB, G991USQSEGXLB и G991USQSEGXLB соответственно.

Обновление включает в себя январский патч безопасности 2025, который устраняет более 5 десятков проблем, связанных с конфиденциальностью и безопасностью, исправляет ряд общих ошибок, обнаруженных в пользовательском интерфейсе в предыдущих версиях One UI, а также повышает производительность и стабильность работы трех высококлассных устройств Samsung премиум-класса 2021 года.

В настоящее время Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra работают под управлением Android 14 с One UI 6.1, а обновление до One UI 7.0 с Android 15 ожидается после официального представления нового Samsung Galaxy S25 на выставке Galaxy Unpacked в Сан-Франциско 22 января.

Как только новое обновление станет доступно для Samsung Galaxy S21 по всему миру, вы сможете применить его на своем смартфоне всего за три простых шага: откройте меню «Настройки», перейдите в раздел «Обновление ПО» и нажмите на кнопку «Загрузить и установить».