Rictor Skyrider X1 обещает совершить революцию в городском транспорте благодаря автономным полетам продолжительностью до 40 минут и цене в 60 000 долларов.

Революция в области персональной воздушной мобильности должна сделать гигантский скачок вперед с появлением гибрида мотоцикла и квадрокоптера. Rictor Skyrider X1, представленный на выставке CES 2025 в Лас-Вегасе, обещает стать реальной альтернативой для уклонения от пробок с воздуха, благодаря возможности автоматического взлета и посадки.

Как рассказали в компании Interesting Engineering, летающий аппарат, представленный на выставке в виде концептуального прототипа, оснащен системой, обеспечивающей стабильность и резервирование в полете. Он способен двигаться со скоростью 100 километров в час. Производитель планирует предложить две версии: X1 SL с дальностью полета 25 минут и батареей емкостью 10,5 кВт/ч и X1 SX, дальность которой достигает 40 минут благодаря батарее емкостью 21 кВт/ч.

Skyrider X1 - это прорыв в области персональной воздушной мобильности. Производитель оснастил этот летающий мотоцикл тройной дублирующей системой управления и закрытой кабиной для обеспечения безопасности пилота. Автоматизированные навигационные системы позволяют оптимально планировать маршрут, учитывая такие факторы, как запас хода и погодные условия.

Для тех, кто стремится к большему контролю, этот летающий мотоцикл предлагает возможность ручного управления с помощью джойстика. Кроме того, он оснащен передовыми механизмами безопасности, такими как возможность приземления при отказавшем двигателе и аварийный парашют для критических ситуаций.

Самая важная проблема для Skyrider X1 - не техническая, а нормативная. Несмотря на оптимизм компании Rictor, которая планирует вывести его на рынок в следующем году по цене 60 000 долларов, прецеденты не радуют. Недавний случай с компанией Volocopter, которая не смогла получить сертификат для работы на Олимпийских играх 2024 года в Париже и обанкротилась, демонстрирует трудности с получением разрешений на полеты в городских условиях.

Компания уже имеет опыт работы в секторе электрической мобильности со своей моделью K1. Подразделение инноваций и разработок Rictor сосредоточило свои усилия на создании транспортных решений, объединяющих наземные, воздушные и морские возможности, позиционируя себя в качестве основного игрока в трансформации личного транспорта.

Система погодного контроля в реальном времени позволяет Skyrider X1 автоматически адаптироваться к условиям окружающей среды. Технология динамической регулировки изменяет высоту, скорость и направление для обеспечения эффективного и безопасного полета, представляя собой шаг вперед в автоматизации персонального воздушного транспорта.

Несмотря на многообещающую концепцию, на пути к практической реализации возникают серьезные проблемы. Существующие аэрокосмические нормы создают значительные препятствия для эксплуатации автономных летающих транспортных средств в городских условиях, и Rictor придется преодолеть это препятствие, прежде чем она сможет реализовать свое видение демократизации персональных полетов.