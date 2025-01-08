NVIDIA намерена доминировать на рынке ИИ, даже если для этого придется выйти на рынки, которых она раньше не касалась.

NVIDIA стала одним из ведущих мировых технологических гигантов, а ее радикальное значение для искусственного интеллекта делает ее одной из самых дорогих компаний на планете. Ее успех был построен в первую очередь на доминировании на рынке графических карт, ключевых компонентов для игр, создания контента и, конечно же, искусственного интеллекта и криптовалют. Однако есть одна область, в которой NVIDIA еще не удалось продвинуться, по крайней мере, до сих пор: процессоры для ПК.

Но похоже, что ситуация скоро изменится. Согласно последним сообщениям, NVIDIA объединяет усилия с MediaTek, чтобы выйти на все более оживленный рынок ПК с искусственным интеллектом - компьютеров с аппаратным обеспечением, специально предназначенным для выполнения задач искусственного интеллекта. Что еще более интересно, эти процессоры будут основаны на архитектуре ARM, а не на традиционной архитектуре x86, которая доминирует на рынке ПК вместе с Intel и AMD.

Тем временем MediaTek не хватает партнера, чтобы вступить в борьбу со своим главным конкурентом Qualcomm, поэтому неудивительно, что она объединилась с одной из супердержав рынка. Похоже, что оба бренда уже разработали такой процессор.

По данным Reuters, генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг подтвердил, что MediaTek сможет продавать процессор, разработанный совместно двумя компаниями, который был представлен на выставке CES 2025 как часть персонального суперкомпьютера Project DIGITS с искусственным интеллектом.

Этот компьютер, использующий чип Blackwell от NVIDIA и имеющий цену в $3000 оснащен процессором с низким энергопотреблением, разработанным двумя брендами совместно. Хотя Project DIGITS пока не предназначен для массового потребительского рынка, а скорее для разработчиков ИИ, работающих с собственной операционной системой Linux от NVIDIA, это явный шаг вперед, который нацелен на доминирование на рынке процессоров с такими характеристиками, пока не стало слишком поздно.

Хуанг также сообщил, что у NVIDIA есть дальнейшие планы относительно процессора, хотя, по данным Reuters, он не предоставил никакой дополнительной информации о планах на будущее. Но он дал понять, что NVIDIA считает, что сможет преодолеть разрыв между операционной системой Linux, используемой большинством разработчиков ИИ, и Windows, доминирующей операционной системой на потребительском рынке, с помощью технологии Microsoft под названием Windows Subsystem for Linux, которая может позволить этим технологиям стать мейнстримом для пользователей.

Для NVIDIA доминирование в сегменте ПК с искусственным интеллектом является абсолютно ключевым. Она уже железным кулаком доминирует на рынке видеокарт и на рынке ИИ для центров обработки данных. Выход на рынок процессоров для ПК с фокусом на ИИ позволит ей и дальше контролировать экосистему, предлагая комплексное решение для разработчиков и пользователей. Речь идет о стратегическом позиционировании на рынке, который, как ожидается, будет расти в геометрической прогрессии в ближайшие годы.