Премьера второго сезона «Игры в кальмара», и в честь этого Google представляет мини-игру.

Премьера второго сезона «Игра в кальмара» окружена ожиданиями - хитовый сериал Netflix успел сделать пользователей фанатами этого сериала. Уровень настолько высок, что в честь второго сезона Google выпустил новую мини-игру, полностью вдохновленную этим сериалом, собравшим легионы поклонников.

Второй сезон «Игры в кальмара», одного из самых успешных сериалов Netflix, уже доступен для просмотра. Мини-игра, появившаяся благодаря Google, несколько скрыта и, по сути, появляется только у тех пользователей, которые заинтересованы в выходе второго сезона сериала.

Эта мини-игра активируется прямо из браузера. Достаточно открыть Google в его настольной версии, а затем выполнить один из следующих поисковых запросов:

Игра в кальмара

игра в кальмара 2

Игра Кальмар

После этого на экране появится прямоугольник с характерными символами охранников, появляющихся в сериале. Щелчок по этому прямоугольнику полностью запустит мини-игру. Геймплей прост и явно отсылает к одной из самых характерных серий сериала.

Вам предстоит управлять группой из шести человек с помощью двух кнопок: та, что с кругом внутри, позволит этим людям продвигаться вперед, а та, что с крестом, остановит их, и, конечно же, вам нужно сделать так, чтобы они пересекли финишную черту.

Сложность заключается в том, что цель определяет кукла (как в сериале) и, конечно же, она хочет играть в английские прятки, поэтому каждый раз, когда она обнаруживает, что человек переместился, она устраняет его. В сериале, очевидно, это устранение означает смерть. В мини-игре происходит так: один из людей, которыми вы управляете, исчезает.