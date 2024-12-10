Декабрьское обновление безопасности уже доступно для Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra в Корее и Galaxy S24 FE в Европе.

Samsung продолжает обновлять лучшие телефоны в своем каталоге последним патчем безопасности Android за декабрь 2024 года, и вот, после выпуска последнего обновления Android для своих последних складных телефонов, Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6, настала очередь четырех представителей семейства Galaxy S24.

Как сообщает издание SamMobile, Samsung начала распространять декабрьское обновление Android 2024 для Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra в Корее с версией прошивки S92xNKSS5AXKA и для Samsung Galaxy S24 FE в Евросоюзе с номером сборки S721BXXS3AXK6.

Эти две новые прошивки включают в себя декабрьский патч безопасности 2024, который устраняет несколько десятков проблем, связанных с безопасностью и конфиденциальностью, исправляет ряд общих ошибок, присутствующих в пользовательском интерфейсе предыдущих версий One UI, а также повышает стабильность и производительность всех четырех телефонов семейства Galaxy S24.

Стоит напомнить, что Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra уже начали получать первую бета-версию One UI 7 на базе Android 15 в Германии, Корее и США, а Galaxy S24 FE в эту программу не входит, поэтому его владельцам придется ждать обновления до начала следующего года.

Если у вас Samsung Galaxy S24, и вы хотите проверить, получили ли вы уже это новое обновление безопасности, все, что вам нужно сделать, это зайти в меню «Настройки» на вашем устройстве и перейти в раздел «Обновление ПО».

Как только оно станет доступно, просто нажмите на кнопку «Загрузить и установить» и позвольте One UI обновить ваш смартфон последним патчем безопасности для Android.