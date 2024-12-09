Декабрьское обновление безопасности уже доступно для Samsung Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6 в Южной Корее.

Пока Samsung занята подготовкой к запуску первой бета-версии One UI 7.0 на базе Android 15 на Galaxy S24, южнокорейский гигант также начал обновлять лучшие телефоны в своем каталоге последним патчем безопасности Android за декабрь 2024 года, и хорошим доказательством этого является то, что первыми из телефонов бренда обновление получили его последние складные устройства, Samsung Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6.

Как подтверждает специализированное СМИ SamMobile, компания из Сувона начала выпускать декабрьское обновление Android 2024 для Samsung Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6 в своей стране, Южной Корее, и ожидается, что оно доберется до складных устройств в остальных регионах мира в течение следующих нескольких недель.

Как и ожидалось, новое обновление ПО для Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6 включает в себя патч безопасности December 2024, устраняющий несколько десятков уязвимостей, связанных с безопасностью и конфиденциальностью, из которых 8 затрагивают только смартфоны и планшеты Galaxy.

Кроме того, новый патч безопасности исправляет ряд общих ошибок пользовательского интерфейса, обнаруженных в предыдущих версиях One UI, и повышает производительность и стабильность этих двух складных телефонов.

Как только новое обновление безопасности станет доступно по всему миру, вы сможете применить его на своих Galaxy Z Fold6 или Galaxy Z Flip6, выполнив обычные действия: зайдите в панель настроек смартфона, откройте раздел «Обновление ПО» и нажмите на кнопку «Загрузить и установить».