Redmi Note 12 5G и Redmi Note 13 4G получат обновление HyperOS 2.0 с Android 15 по всему миру.

Xiaomi продолжает распространять обновление HyperOS 2 на лучшие устройства в своем каталоге, как высокого, так и среднего класса, и хорошим доказательством тому служит тот факт, что китайский гигант, к удивлению многих, только что запустил новую версию своего пользовательского интерфейса на базе Android 15 для двух самых последних устройств серии Redmi Note, Redmi Note 12 5G и Redmi Note 13 4G.

Как стало известно XIAOMIADICTOS, компания Xiaomi начала выпуск обновления HyperOS 2.0 с Android 15 на Redmi Note 13 4G в Европе с глобальным ROM с версией прошивки OS 2.0.4.0.VNGMIXM и на Redmi Note 12 5G на европейском континенте с новой версией глобального ROM, номер сборки которого OS2.0.5.0.VMTMIXM.

Однако следует отметить, что в обоих случаях новое обновление программного обеспечения доступно, по крайней мере, на данный момент, только для пользователей, зарегистрированных в Mi Pilot, программе бета-тестеров Xiaomi.

Как вы уже знаете, вторая версия новой операционной системы Xiaomi на базе Android, Hyper OS 2.0, отличается более интуитивным интерфейсом, улучшенной плавностью и стабильностью работы системы за счет использования меньшего количества ресурсов и снижения расхода батареи, а также новыми инструментами на основе искусственного интеллекта (AI).

Таким образом, с включением этих двух смартфонов Redmi, в общей сложности 7 устройств от китайского бренда получили обновление HyperOS 2 в глобальном масштабе, так как Xiaomi 14, Xiaomi 14 Ultra, Xiaomi 14T Pro, Xiaomi 13T Pro и Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 уже получили это обновление ранее.