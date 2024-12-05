Компания обновляет страницу поддержки, добавляя новые варианты установки системы на неподдерживаемые ПК, поскольку срок поддержки Windows 10 подходит к концу.

Microsoft обновила свою страницу поддержки, чтобы упростить установку Windows 11 на неподдерживаемые ПК, что отражает стремление компании срочно перевести пользователей на новую ОС. Давление нарастает по мере приближения 2025 года, когда Windows 10 перестанет получать обновления безопасности, что вызывает беспокойство среди пользователей, которые еще не перешли на новую версию.

Как сообщает MSPoweruser, хотя компания по-прежнему рекомендует покупать новый ПК, соответствующий требованиям, она теперь однозначно разрешает обновления на неподдерживаемом оборудовании. Это решение сопровождается новым уведомлением, предупреждающим, что такие компьютеры не будут получать обновления и на них не будет распространяться гарантия.

Ситуация особенно актуальна, если учесть, что количество пользователей, все еще работающих с Windows 10, остается значительным. Несмотря на предостережения, опыт некоторых пользователей показывает, что Windows 11, даже ее последняя версия 24H2, ориентированная на искусственный интеллект, может работать удивительно хорошо на неподдерживаемом оборудовании, особенно если обновить хранилище с помощью SSD и увеличить объем оперативной памяти.

Для тех, кто не хочет перемен, Microsoft разработала программу расширенного обновления безопасности (ESU), которая обойдется в 30 долларов и позволит поддерживать Windows 10 в актуальном состоянии еще год. Этот вариант представляет собой временное решение для тех, кто не может или не хочет обновлять свое оборудование.

Компания также внедрила опции восстановления, чтобы облегчить возврат к Windows 10 в случае неудачного обновления. Предлагая такой откат, Microsoft защищает свои интересы, понимая, что Windows 11 может быть проблематичной на старом оборудовании.

Важно отметить, что, хотя некоторые пользователи сообщают, что Windows 11 отлично работает даже на ноутбуках с процессорами Intel Celeron десятилетней давности, к этой информации следует относиться с осторожностью. Более продвинутые функции безопасности и официальная поддержка старого оборудования могут быть нарушены, что в конечном итоге может повлиять на производительность и безопасность.

Microsoft в глубине души понимает, что многие пользователи не могут или не хотят покупать новый ПК только для использования Windows 11, поэтому ей пришлось смягчить свои требования, хотя она и продолжает настаивать на том, что лучше приобрести новый компьютер. Реальность такова, что есть слишком много людей, использующих старые ПК, чтобы игнорировать их.