За последние два года Google удалось удвоить скорость работы Chrome на Android в одном из самых надежных тестов.

Несмотря на то, что Министерство юстиции США стремится заставить Google отказаться от Chrome, у компании из Маунтин-Вью другие планы на свой веб-браузер. Компания не собирается прекращать работу над улучшением своего самого распространенного браузера в мире, добавляя в него новые функции и повышая производительность.

Сегодня Google продемонстрировала, как за последние два года Chrome удалось удвоить скорость работы за счет различных оптимизаций, проводимых с каждым новым обновлением.

Именно с выходом Google Chrome 112 на Android компания поставила перед собой задачу кардинально улучшить скорость работы браузера. Для этого они брали за основу результат, полученный в Speedometer, одном из самых распространенных и надежных тестов скорости для веб-браузеров, существующих на сегодняшний день.

С выходом каждой новой версии Google удавалось улучшать показатели браузера, а с выходом Chrome 129 - удвоить их. Компания объясняет, что модели на базе платформы Qualcomm Snapdragon 8 Elite смогли побить рекорды, получив самые высокие показатели Speedometer, когда-либо наблюдавшиеся на мобильных устройствах.

Для достижения этой цели Google провела различные оптимизации при разработке Chrome, добившись более быстрого выполнения кода, адаптированного к устройствам Android и новейшим мобильным процессорам.

Кроме того, были внесены улучшения в движок JavaScrip V8 и движок рендеринга Blink, которые благодаря совместной работе с производителями Android-устройств и такими компаниями, как Qualcomm, позволили выжать максимум из возможностей браузера.



