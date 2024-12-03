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Vlad_37
Представлены самые мощные смартфоны средне-премиального класса на 2024 год по версии AnTuTu
Компания AnTuTu опубликовала список десяти самых мощных Android-телефонов среднего и высшего класса на ноябрь 2024 года.

Каждый месяц китайская бенчмарк-платформа AnTuTu публикует рейтинг самых мощных смартфонов на рынке, как флагманов, так и устройств среднего и высшего ценового диапазона. Итак, после того как мы назвали 10 самых мощных премиум-телефонов на рынке, мы представляем вам 10 смартфонов среднего класса, которые предлагают лучшую производительность на сегодняшний день.

Перед вами 10 телефонов среднего класса, которые были выбраны AnTuTu как самые мощные в ноябре 2024 года. Одним из наиболее значимых данных в этом рейтинге является то, что половина смартфонов в нем оснащена процессорами производства Qualcomm, а оставшиеся 5 - чипсетами китайского производителя MediaTek.

Прежде всего следует знать, что в рейтинг, составленный AnTuTu, вошли Android-смартфоны среднего класса, которые были доступны на китайском рынке в ноябре 2024 года, а значит, подавляющее большинство из них не продаются за пределами азиатской страны.

По данным AnTuTu, самым мощным премиальным телефоном среднего класса на сегодняшний день является Realme GT Neo6 SE, телефон на базе Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3, который возглавляет рейтинг с результатом 1 409 226 баллов.

Пьедестал почета в рейтинге AnTuTu дополняет OnePlus Ace 3V, оснащенный тем же чипсетом, что и предыдущая модель, и Redmi K70E - телефон с MediaTek Dimensity 8300 Ultra под капотом. Эти смартфоны занимают второе и третье места в данном списке благодаря оценкам в 1 406 565 и 1 349 642 балла соответственно.

Следующие две строчки занимают Realme GT Neo5 SE с 1 160 517 баллами и Redmi Note 12 Turbo с 1 133 725 баллами - два смартфона на базе Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 2.

Шестое, седьмое и восьмое места в рейтинге AnTuTu достались трем телефонам на базе MediaTek Dimensity 8200: iQOO Z8, iQOO Neo7 SE и Redmi Note 12T Pro расположились в таком порядке.

Наконец, последние две позиции в списке лучших средне-премиальных устройств на рынке в ноябре 2024 года занимают Redmi K50 с 825 900 баллами и iQOO Z9 с 818 814 баллами.

#antutu #топ-10
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Опубликован рейтинг производительности флагманских Android-смартфонов по AnTuTu за ноябрь 2024 года
AnTuTu опубликовали самые мощные смартфоны на рынке
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