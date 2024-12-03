Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Vlad_37
AnTuTu опубликовали самые мощные смартфоны на рынке
Компания AnTuTu опубликовала свой «топ-10» самых мощных мобильных телефонов, доступных на рынке.

Как обычно в это время года, китайская платформа бенчмарков AnTuTu опубликовала свой рейтинг 10 самых мощных смартфонов, представленных на рынке в данный момент. Этот список лучших телефонов на рынке не принес особых сюрпризов, поскольку все телефоны в нем оснащены Snapdragon 8 Elite или Dimensity 9400 - двумя самыми передовыми чипсетами на сегодняшний день от Qualcomm и MediaTek соответственно.

Однако обратите внимание, что этот рейтинг AnTuTu составлен на основе мобильных устройств, проданных на китайском рынке в ноябре 2024 года, поэтому некоторые из этих смартфонов сейчас не продаются во всем мире.

Ежемесячный рейтинг самых мощных мобильных телефонов на рынке, составленный AnTuTu, вновь возглавил игровой смартфон. На этот раз на вершине рейтинга оказался ASUS ROG Phone 9 Pro - устройство, оснащенное новым Snapdragon 8 Elite, которое достигло этого рубежа благодаря 2 932 124 баллам.

Вторую и третью строчки в списке AnTuTu занимают vivo X200 Pro и OPPO Find X8 Pro - два устройства, использующие MediaTek Dimensity 9400 и занимающие эту позицию благодаря 2 860 505 и 2 847 249 баллам соответственно.

Следующие три места в рейтинге AnTuTu занимают iQOO 13 с 2 846 310 баллами, OnePlus 13 с 2 843 262 баллами и OPPO Find X8 с 2 778 944 баллами, причем первые два оснащены Snapdragon 8 Elite, а третий - Dimensity 9400.

Седьмую и восьмую позиции в рейтинге самых мощных мобильных телефонов на китайском рынке занимают vivo X200 и HONOR Magic 7 Pro с оценками 2 769 207 баллов и 2 673 175 баллов соответственно.

Наконец, последние две строчки рейтинга AnTuTu занимают HONOR Magic 7 с 2 664 382 баллами и Redmi K80 Pro с 2 618 595 баллами - два смартфона на базе нового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

#antutu #2024 #топ-10
+
Написать комментарий (0)
Опубликован рейтинг производительности флагманских Android-смартфонов по AnTuTu за ноябрь 2024 года
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

SANY представила автокран, который способен поднимать тяжелые грузы на высоту до 200 метров
11
iQOO готовит к выходу смартфон iQOO Neo 10R
+
В Санкт-Петербурге в 2025 году будет реализован мегапроект стоимостью 210 миллиардов рублей
7
В связи с повреждением подводного кабеля в Балтийском море был создан новый наблюдательный комитет
4
Microsoft настоятельно рекомендует пользователям Windows 10 переходить на Windows 11
12
Российские инженеры создали инновационный разведывательно-ударный комплекс с лазерным наведением
+
Блогер заказал из Китая GeForce RTX 4090 за $37 и проверил ее в играх
9
Термоядерный реактор с жидкометаллической активной зоной заработает в начале 2025 года
4
Мод Optimization Essentials для S.T.A.L.K.E.R. 2 повышает производительность на 25%
5
Чип следующего поколения Snapdragon 8 Elite 2 будет быстрее предшественника
+
На дорогах заметили новый БТР на шасси БМП-3 с дистанционно-управляемым боевым модулем
+
Случайная утечка видеокарты Arc B580 от Intel перед анонсом Battlemage
+
Microsoft отказывается от ответственности, если пользователь установил Windows 11 на старый ЦП
2
Vivo X200 Ultra тестируется с экраном из Китая и получит технологию стабилизации видеокадра
+
Samsung подтверждает окончание поддержки DeX для ПК на Windows с обновлением One UI 7
+
ЕС рассматривают возможность введения санкций против Грузии на фоне массовых протестов
4
Новый китайский сверхзвуковой самолет Cuantianhou похож на культовый SR-71 Blackbird
1
Сезон альткоинов официально начался – он принесет пользу криптобиржам и новым стартапам
+
«Панцирь-С1» усилен для борьбы с ракетами истребителей F-16
+
Кадры Bloodborne в ролике PlayStation возродили надежды фанатов на рематер или ПК-версию
+

Популярные статьи

Краткий обзор неплохих фильмом о "приключениях" на дне океана
4
Можно ли в Steam заработать себе на игры - я год проводил тест и сделал ряд выводов
11
Итоги гоночного уик-энда 30 ноября - 1 декабря
+
Моё тестирование Ryzen 9 9950X — неудачное раскрытие потенциала
33
Тестирование Xeon E5430 при использовании OEM материнской платы
23
Radeon RX 6500 XT — самая неоднозначная видеокарта последнего времени
72
Почему сегодня нет смысла покупать видеокарты Intel, и что не так с геймерской Arc A750
31
ТОП-5 ошибок при выборе смартфона в 2024 году и как их избежать
10
Что происходило с российской экономикой в 2024 году и что с ней будет в 2025 году
32
Кто такие Valve-блогеры и почему это лучшее, что есть на игровом Youtube
2

Сейчас обсуждают

Валерий Агапов
19:49
Это не удивительно, а положительно. Экономика и политик сейчас главное и неразрывное. на других сайтах труднее обменятся мнениями, а здесь допускается в разумных пределах. А по профилю разве мало гово...
Что происходило с российской экономикой в 2024 году и что с ней будет в 2025 году
Various Artists
19:47
Эта технология в battlemage или же и в arc будет доступна?
Двухэтажный поезд начнет курсировать между Челябинском и Москвой с 13 декабря
Evgeny Chezarin
19:47
Учитывая, что 4060 мусор, интел в данном контексте выглядит очень хорошо. Цена достойная.
Почему сегодня нет смысла покупать видеокарты Intel, и что не так с геймерской Arc A750
TM1
19:46
Автору: Все бы ничего с обзором, но главного-то ответа нет: сколько же Ватт рассеивает кулер? То, что на коробке написано 220 ясно, но где же график мощности на весь проц под нагрузкой? И какая темпер...
Обзор процессорного кулера Formula V Line Ice Burg EX ARPW 6P
Артемий Иванов
19:43
Я большее скажу ,что в Лондоне есть заведение Anatomy Lab Live где можете отведать мясо человека и не просто отведать ,а при тебе его трипонируют и ты можешь выбрать орган который приготовить.. О ч...
Учёные выяснили, что крабы чувствуют боль, предлагая пересмотреть способ варки и жарки морепродуктов
Валерий Агапов
19:42
Это всё следствие. Вы все упрощаете глобальное развитие событий в мире.
Что происходило с российской экономикой в 2024 году и что с ней будет в 2025 году
Дим Димыч
19:39
Ну расиякам Остается Шлакомобили у чиная покупать за две цены. Зато как недоразвитые на всех z форумах радуются что немецкий автопром загибается потому что дишевий газ теперь китайским друзьям меняем ...
Дилеры России массово отказываются от китайских автомобилей
Валерий Агапов
19:39
Ты одним предложением хочешь объяснить всё ЭТО.
Что происходило с российской экономикой в 2024 году и что с ней будет в 2025 году
marketch
19:38
Когда в "развитой демократической" стране, что-то происходит против власти, то это сразу коммунисты виноваты и можно действовать любыми методами и нет вопросов у таких же "демократий"! А вот когда в к...
Кризис в Южной Корее: в стране объявлено военное положение, президенту грозит импичмент
Валерий Агапов
19:37
Тут ты прав. Насчет подъёма вопрос, но сейчас СВО и избавление от Гегемонов внешних и внутренних на первом месте. Эти Гегемоны почти уничтожили страну.
Что происходило с российской экономикой в 2024 году и что с ней будет в 2025 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем