Компания AnTuTu опубликовала свой «топ-10» самых мощных мобильных телефонов, доступных на рынке.

Как обычно в это время года, китайская платформа бенчмарков AnTuTu опубликовала свой рейтинг 10 самых мощных смартфонов, представленных на рынке в данный момент. Этот список лучших телефонов на рынке не принес особых сюрпризов, поскольку все телефоны в нем оснащены Snapdragon 8 Elite или Dimensity 9400 - двумя самыми передовыми чипсетами на сегодняшний день от Qualcomm и MediaTek соответственно.

Однако обратите внимание, что этот рейтинг AnTuTu составлен на основе мобильных устройств, проданных на китайском рынке в ноябре 2024 года, поэтому некоторые из этих смартфонов сейчас не продаются во всем мире.

Ежемесячный рейтинг самых мощных мобильных телефонов на рынке, составленный AnTuTu, вновь возглавил игровой смартфон. На этот раз на вершине рейтинга оказался ASUS ROG Phone 9 Pro - устройство, оснащенное новым Snapdragon 8 Elite, которое достигло этого рубежа благодаря 2 932 124 баллам.

Вторую и третью строчки в списке AnTuTu занимают vivo X200 Pro и OPPO Find X8 Pro - два устройства, использующие MediaTek Dimensity 9400 и занимающие эту позицию благодаря 2 860 505 и 2 847 249 баллам соответственно.

Следующие три места в рейтинге AnTuTu занимают iQOO 13 с 2 846 310 баллами, OnePlus 13 с 2 843 262 баллами и OPPO Find X8 с 2 778 944 баллами, причем первые два оснащены Snapdragon 8 Elite, а третий - Dimensity 9400.

Седьмую и восьмую позиции в рейтинге самых мощных мобильных телефонов на китайском рынке занимают vivo X200 и HONOR Magic 7 Pro с оценками 2 769 207 баллов и 2 673 175 баллов соответственно.

Наконец, последние две строчки рейтинга AnTuTu занимают HONOR Magic 7 с 2 664 382 баллами и Redmi K80 Pro с 2 618 595 баллами - два смартфона на базе нового процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite.