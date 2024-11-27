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Vlad_37
Бренд Redmi выпустил обновлённую серию телевизоров Smart TV X 2025 с поддержкой 4K и частотой 240 Гц
Китайский бренд только что представил новую линейку Redmi Smart TV X 2025: четыре смарт-телевизора с диагональю до 85 дюймов, которые стоят менее 650 евро.

Если вы хотите купить новый большой телевизор, но не хотите тратить много денег, Redmi - один из лучших вариантов, который вы можете найти на рынке. Китайский гигант только что представил новую линейку премиальных смарт-телевизоров под брендом Redmi - Redmi Smart TV X 2025, которая отличается наличием 4K-панели с частотой 240 герц и операционной системой HyperOS 2.

Как сообщает XIAOMIADICTOS, китайская компания только что анонсировала у себя на родине новые Redmi Smart TV X 2025, доступные по цене смарт-телевизоры высокого класса, которые доступны в четырех различных размерах: 55-дюймовый, 65-дюймовый, 75-дюймовый и 85-дюймовый.

Эти новые телевизоры Redmi Smart TV не скупятся на характеристики: все они оснащены 4K-панелью с частотой обновления 240 герц и цветопередачей 94% DCI-P3, что обеспечивает очень плавное изображение в играх и фильмах. Кроме того, этот дисплей совместим с новейшими технологиями изображения, такими как AMD FreeSync Premium, Dolby Vision или HDR10+.

Также под управлением нового Redmi Smart TV X 2025 находится процессор MediaTek A73, который поддерживается 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенного хранилища.

Новые телевизоры Redmi также не обделены возможностями подключения: они оснащены 3 портами HDMI 2.1, портом USB 3.0, портом USB 2.0, оптическим разъемом, антенным разъемом, сетевым портом и поддерживают Wi-Fi 6, Bluetooth и NFC.

Что касается остальных характеристик Redmi Smart TV X 2025, то следует отметить наличие поддержки VESA для настенного крепления и пульта дистанционного управления, работающего через Bluetooth.

Наконец, что касается программного обеспечения, то новые телевизоры Redmi Smart TV поставляются с HyperOS 2, последней версией новой операционной системы Xiaomi на базе Android.

Новый Redmi Smart TV X 2025 уже доступен для покупки в Китае в четырех вариантах размера экрана со следующими официальными ценами:

  • Redmi Smart TV X 2025 55-дюймов: 2 179 юаней, около 287 евро по курсу.
  • Redmi Smart TV X 2025 65-дюймов: 2 799 юаней, около 369 евро по курсу.
  • Redmi Smart TV X 2025 75-дюймов: 3 799 юаней, около 500 евро по курсу.
  • Redmi Smart TV X 2025 85-дюймов: 4 799 юаней, около 632 евро по курсу.

Все указывает на то, что эти четыре новых телевизора Redmi Smart TV появятся на мировом рынке достаточно скоро, и, как обычно, мы будем оперативно информировать вас о прибытии в Россию новых премиальных телевизоров Smart TV от китайского бренда.

#redmi #smart tv #redmi smart tv x 2025
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