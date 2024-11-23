Google обвиняет бывшего инженера в торговле коммерческими секретами, связанными с разработкой чипов семейства Tensor.

Бывший инженер Google Харшит Рой (Harshit Roy) получил иск от американского гиганта в федеральном суде Техаса за разглашение коммерческой тайны, связанной с разработкой чипов семейства Tensor, которыми оснащаются смартфоны и планшеты серии Pixel.

Ответчик якобы делился конфиденциальной информацией о процессорах в социальных сетях, где даже упоминал конкурирующие компании Google и делал угрожающие заявления в адрес компании.

Google считает поведение бывшего сотрудника недопустимым и поэтому решила подать иск, в котором требует запрета на дальнейшее разглашение Роем конфиденциальной информации, а также возмещения убытков, вызванных распространением этой информации, которая нанесла бы «непоправимый вред» компании, позволив конкурентам повторить или улучшить собственные продукты.

Харшит Рой работал в Google с июня 2020 года до своей отставки в феврале 2020 года. Во время работы в компании он был частью команды, отвечавшей за проектирование и разработку новых SoC (систем на чипе) серии Google Tensor, предназначенных для использования в устройствах серии Pixel.

По роду своей деятельности Рой имел доступ к конфиденциальной информации и должен был подписать соглашение о неразглашении, которое запрещало ему разглашать любую информацию, полученную в ходе работы.

Однако Рой решил сфотографировать конфиденциальные документы, и в августе 2024 года, переехав в Техас для получения степени доктора философии в Техасском университете в Остине, он начал размещать эти фотографии в своих профилях в социальных сетях. Посты содержали конфиденциальную информацию о продукте, в том числе обложку конфиденциальной презентации Google. Он также делал угрожающие заявления, в том числе одно, в котором утверждал, что «мне придется прибегнуть к неэтичным средствам, чтобы получить то, что принадлежит мне по праву».

Именно 21 августа он решил поделиться в LinkedIn ссылкой на аккаунт Google Photos, изобилующий изображениями внутренних документов о SoC для еще не вышедших устройств Pixel.

Важно отметить, что до появления этих постов в социальных сетях, в декабре 2023 года, Google уже обнаружила, что Рой владеет конфиденциальной информацией, связанной с устройствами Pixel. В то время Рой согласился удалить все фотографии со своих устройств и предоставил Google доказательства удаления. Google считала, что Рой перестал присваивать конфиденциальную информацию, но релизы августа 2024 года доказали обратное.

Узнав об этих фактах, Google попыталась связаться с ним и отправить ему письмо о прекращении действий в ноябре этого года, но инженер не ответил и продолжил распространять конфиденциальную информацию.

На сегодняшний день Рою уже вручено официальное уведомление о подаче иска, и у него есть определенный срок для ответа. Если дело не будет урегулировано во внесудебном порядке, обе стороны обратятся в суд, где будет определена ответственность Роя. В своем иске против Харшита Роя Google требует широкого спектра средств правовой защиты, включая судебный запрет, возмещение ущерба и оплату судебных издержек. Исход дела будет зависеть от представленных доказательств и юридических аргументов обеих сторон.