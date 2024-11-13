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Vlad_37
Amazon выпустит собственные чипы, чтобы перестать зависеть от Nvidia
Amazon присоединилась к гонке за чипы искусственного интеллекта, чтобы уйти от зависимости от Nvidia: она может представить свою новую серию процессоров до конца этого года.

Компания Amazon уже давно занимается расширением своей бизнес-модели и теперь делает ставку на искусственный интеллект, выпуская новые чипы. Гигант розничной торговли стремится снизить свою зависимость от Nvidia и увеличить объем своих инвестиций.

Компания надеется не только выпустить эти продукты в продажу, но и использовать их в своих огромных базах данных. Amazon надеется повысить эффективность работы десятков своих центров и снизить затраты на облачное хранение данных для компании и клиентов Amazon Web Services.

Amazon полагается на Annapurna Labs, американского чипмейкера. Розничная платформа может представить свои первые чипы в декабре, когда анонсирует Trainium 2, новое семейство процессоров с поддержкой искусственного интеллекта для обучения более крупных моделей.

Компания Annapurna имеет большой опыт работы с процессорами на базе Arm, что позволяет ей снизить энергопотребление по сравнению с другими серверами от Intel или AMD. Amazon надеется получить для своих центров обработки данных устройства, которые будут эффективными, но при этом такими же или более мощными, чем у Nvidia.

Amazon утверждает, что новая серия чипов искусственного интеллекта, над которой она работает, будет в четыре раза мощнее, чем Trainium 1 и Trainium 2, хотя на данный момент она не раскрывает производительность этих устройств.

Amazon не теряет времени даром, поставляя свой Trainium 2 конкуренту OpenAI - компании Anthropic. Другие компании, такие как Databricks, Deutsche Telekom, Ricoh и Stockmark, также тестируют эти чипы. 

Гигант розничной торговли намерен конкурировать с Nvidia, одной из самых мощных компаний на рынке процессоров искусственного интеллекта на данный момент. Помощь Anthropic и Annapurna будет иметь решающее значение для достижения цели.

Amazon утверждает, что ее ИИ-чипы начинают становиться конкурентоспособными в отрасли. Серия Inferentia была выпущена в 2018 году и на 40% дешевле, когда дело доходит до генерации ответов от моделей ИИ.

«Цена облачных вычислений обычно выше, когда речь идет о машинном обучении и искусственном интеллекте. Если вы экономите 40 % от 1000 долларов, это не сильно повлияет на ваш выбор. Но когда вы экономите 40% от десятков миллионов долларов, это влияет», - сказал Дэйв Браун, вице-президент по вычислительным и сетевым сервисам AWS, в интервью Financial Times.

Amazon многократно увеличила свой бюджет на искусственный интеллект. Компания рассчитывает продолжать инвестировать в новые чипы с бюджетом около 75 миллиардов долларов в 2024 году по сравнению с 48,4 миллиарда долларов в 2023 году. Энди Джасси, генеральный директор компании, подтвердил, что в следующем году инвестиции будут еще больше. 

Nvidia продолжает доминировать со своими ИИ-чипами, занимая почти 90% рынка, но все больше компаний, таких как Apple или Microsoft, делают ставку на разработку собственных процессоров. Amazon практически не оказывает влияния на продажи, но компания рассчитывает, что это произойдет очень скоро.

#nvidia #amazon #искусстввенный интеллект
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