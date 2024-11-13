Игровая платформа компьютерных видеоигр прекращает поддержку Windows 7 и 8.

Компания Steam объявила, что больше не будет работать под Windows 7 и 8. Этот шаг стал значительным изменением для большей части игрового сообщества, поставив все компьютеры под управлением этих операционных систем между двух огней. Это решение было принято спустя два года после того, как Microsoft прекратила официальную поддержку Windows 7 и Windows 8. Что же теперь будет с играми Steam на компьютерах под управлением Windows 7 и 8?

Мы постараемся ответить на этот вопрос, и ответ необходим всем, у кого есть целая куча игр в Steam, а компьютер работает под управлением Windows 7 или 8. Сообщение Steam на странице анонсов ясно дает понять, что поддержка обеих версий Windows полностью прекращается, и необходимо понимать последствия этого изменения.

Valve прекратила поддержку Windows 7 и 8 в январе этого года, но только сейчас стало известно о последствиях этого. Steam сообщает, что обе версии операционной системы больше не будут поддерживаться, и поэтому могут возникнуть проблемы.

Как это отразится на реальной жизни? Все игры, интегрированные в Steam, перестанут работать, хотя такая ситуация возникнет не сразу. То, что произойдет, спланировано таким образом, что, в принципе, у пользователей остается запас времени для дальнейших действий. Судя по информации, планы следующие:

Окончание поддержки Windows 7 и Windows 8

Steam продолжит работать на компьютерах с Windows 7 и 8

Обновление сервера Steam

Окончание поддержки ПК с Windows 7 и 8

Прекращение поддержки этих версий Windows не влияет напрямую на работу пользователей, просто Vale выпускает серверные обновления для Steam, и именно одно из них не позволит пользователям получить доступ к платформе.

Что можно сделать? Самый простой способ - обновить компьютеры до Windows 11, хотя не все компьютеры могут поддерживать этот переход на новую версию. В этой ситуации необходимо разработать план действий, чтобы не потерять возможность играть.

Лучшим решением может быть начать рассматривать изменение системы на будущее, что позволит всегда поддерживать совместимость в оптимальных условиях. Остается только подождать и посмотреть, сколько пользователей пострадает от удаления поддержки Steam для Windows 7 и 8.