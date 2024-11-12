Ноябрьское обновление безопасности уже поступило на смартфоны Samsung Galaxy S21 FE в Германии с версией прошивки G990BXXSBGXJ3.

Samsung обещала, что как можно скорее обновит свои лучшие телефоны, как самые новые, так и те, что уже достигли определенного возраста, последним патчем безопасности Android, и вот уже который месяц корейский гигант выполняет свое обещание. На сегодняшний день почти десяток телефонов бренда уже получили последнее обновление Android, предназначенное для ноября.

Как подтверждает специализированное СМИ SamMobile, южнокорейская компания уже начала устанавливать ноябрьский патч безопасности на Samsung Galaxy S21 FE в Европе.

Компания Samsung начала распространять обновление Android от ноября 2024 года на модели Samsung Galaxy S21 FE 5G в Германии, а в ближайшие недели ожидается его распространение и на модели в других странах европейского континента.

Новое обновление программного обеспечения для Samsung Galaxy S21 FE 5G в немецкоязычных странах поставляется с версией прошивки G990BXXSBGXJ3, имеет размер загрузки 357,65 МБ и, что неудивительно, включает в себя обновление безопасности November 2024.

Новое обновление устраняет более 5 десятков проблем, связанных с безопасностью и конфиденциальностью, исправляет ряд общих ошибок, обнаруженных в пользовательском интерфейсе в предыдущих версиях One UI, а также повышает производительность и стабильность работы этого доступного высококлассного телефона 2022 года. Однако это обновление безопасности не привносит функцию «Автоблокировка» в Samsung Galaxy S21 FE 5G, как это было в других телефонах Samsung, которые присутствуют на рынке уже несколько лет, таких как Samsung Galaxy Z Fold4 и Galaxy Z Flip4.

Как только обновление станет доступно для Samsung Galaxy S21 FE 5G во всех европейских странах, вы сможете применить его на своем смартфоне, просто зайдя в раздел "Обновление ПО", который вы найдете в меню "Настройки" смартфона, и нажав на кнопку "Загрузить и установить".