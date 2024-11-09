Emojam - это «пейджер», с помощью которого дети общаются со своими физическими друзьями, используя эмодзи.

Дети растут в среде, где взрослые используют карманные устройства для общения, и они хотят делать то же самое. Sega Emojam - это любопытный гаджет для детей, который позволит им держаться подальше от социальных сетей, не теряя при этом общения друг с другом. Но только через эмодзи.

Все больше исследований подтверждают, что социальные сети вредны для детей (и взрослых), но в то же время мы не можем изолировать детей или вернуться к телефонным звонкам и рукописным письмам.

Легендарная компания Sega предлагает решение. Она выпустила на рынок Японии любопытный «пейджер» под названием Emojam, чтобы дети могли общаться друг с другом без использования социальных сетей, в безопасном режиме. Многие СМИ также заявляют, что им будут пользоваться и многие взрослые.

Sega Emojam - это небольшое устройство размером чуть больше монеты, которое можно носить как брелок, в кармане или прикрепить к рюкзаку.

Он подключается к Интернету через Wi-Fi для беспроводной связи, но с важной особенностью: вы можете общаться с другим человеком, только если предварительно «подружили» свой emojam с его.

Это предотвращает анонимное или удаленное общение, поскольку вы можете общаться только с теми, кого знаете лично. Это делает его идеальным для детей.

Максимальное количество друзей, которых можно сохранить, - сто, и хотя можно создавать группы, их максимальная вместимость - пять друзей. Таким образом, концепция социальной сети ограничена до минимума.

В Emojam для написания сообщений используется не текст, а эмодзи. В комплект поставки входит 1100 предустановленных эмодзи, а в каждом сообщении может быть максимум 10 эмодзи.

Задача состоит в том, чтобы создавать сообщения с эмодзи, которые имеют смысл, и чтобы получатель знал, как их расшифровать. Иногда случаются забавные конфузы.

В примере на изображении первое сообщение хочет сказать: «Я встретила мальчика, который играет в футбол, и он мне нравится». Вторая девушка отвечает: «Вау, что скажешь, Сугои!».

Cамая важная особенность Sega Emojam заключается в том, что дети могут общаться только с друзьями, с которыми они познакомились лично, потому что им приходится соединять свои устройства. А тот факт, что им приходится использовать эмодзи, также не дает им увлечься сообщениями, поскольку они больше подходят для одноразовых разговоров.

Sega Emojam поступит в продажу в Японии 10 декабря по цене 7 150 иен. По обменному курсу это примерно 43 евро. Если «пейджер» будет пользоваться успехом, мы наверняка скоро увидим его у нас.