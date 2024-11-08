Мобильные телефоны Samsung под управлением этих версий Android или более ранних версий больше не будут обслуживаться этим приложением.

Процесс устаревания программного обеспечения для мобильных телефонов невозможно остановить. То же самое произойдет и с Samsung Health Monitor, чьи сервисы скоро перестанут работать на смартфонах под управлением Android 11 и старше. Так что если ваш телефон Samsung не обновится до Android 12 или более поздней версии, это приложение больше не будет предоставлять свои услуги.

Если и есть проблема, которую сложно решить в мире Android (если не менять телефон), так это то, что сервисы перестают поддерживаться, когда версии программного обеспечения достигают такого уровня, что перестают быть выгодными для компаний. Samsung считает, что количество пользователей Android 11 и более ранних версий уже очень мало, поэтому она прекращает поддержку приложения Samsung Health Monitor на этих старых версиях Android.

Эту информацию обнаружил специализированный портал Sammobile, который, получив доступ к Samsung Health версии 1.3.6.001, нашел официальное сообщение от Samsung, в котором говорится, что «сервис больше не будет работать на Android версий 9, 10 и 11». На данный момент более актуальные версии, такие как Android 12, 13 и 14, будут продолжать бесперебойно поддерживаться, по крайней мере, до тех пор, пока Samsung не объявит о неизбежном прекращении поддержки в будущем.

Приложение Samsung Health Monitor особенно полезно для тех, у кого в экосистеме Samsung есть часы. Приложения такого типа ориентированы в основном на спорт, позволяя узнать частоту сердечных сокращений, уровень кислорода или уровень стресса. Оно может быть полезным и для людей, которые хотят следить за своим здоровьем как в повседневной жизни, так и в спорте.

Сегодня Samsung является самым популярным брендом в области смарт-часов на Android, и часть этого успеха также заключается в подобных приложениях. Когда компании прекращают поддержку старых версий, это всегда плохо, но пока они остаются активными, они предоставляют ценные услуги, и эту проблему можно решить, перейдя на новый смартфон с более новой операционной системой.