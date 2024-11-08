Очень опасный банковский троянец начал распространяться на смартфоны Android.

К сожалению, нередко киберпреступники пытаются обмануть нас с помощью всевозможных уловок. И сегодня стало известно о новой опасной вредоносной программе, которая распространяется в нескольких странах, выдавая себя за очень популярное приложение для Android.

Речь идет о ToxicPanda - вредоносной программе, которая скрывается под видом Google Chrome и банковских приложений, чтобы обмануть пользователя. По данным группы анализа угроз компании Cleafy, более 1500 устройств уже заражены этой опасной вредоносной программой.

По данным Cleafy, этот вирус, появившийся в Китае, атакует разные страны, причем чаще всего он встречается в Италии (56,8%), затем в Португалии (18,7%), Гонконге (4,6%), Испании (3,9%) и Перу (3,4%).

Для начала стоит отметить, что ToxicPanda распространяется только через APK-файлы. Если в Google Play иногда встречается вредоносное ПО (App Store тоже может быть взломан), то о сторонних магазинах и думать не стоит.

Как только пользователь установит вредоносное приложение, злоумышленники смогут удаленно получить полный контроль над устройством. Более того, похоже, что ToxicPanda является улучшенным вариантом предыдущего банковского троянца и теперь способен обходить самые комплексные системы безопасности банков.

Обратите внимание, что ToxicPanda регистрирует каждое нажатие клавиш, так что если вы войдете в банк, у него будут ваши учетные данные. Вы можете подумать, что защищены, потому что при совершении транзакций по вашему счету вы получите типичное сообщение о проверке: это не так, поскольку этот банковский троянец способен перехватывать их так, что вы не получите никакого сообщения.

Вредоносная программа ToxicPanda все еще активна, мы рекомендуем вам принять крайние меры предосторожности. Загружать можно только из официального магазина Google Play Store или аналогов, и только если это проверенное приложение от известного разработчика, так как вредоносное ПО можно найти даже в Play Store.