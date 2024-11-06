За последние несколько недель мы смогли узнать обо всех новых функциях, которые WhatsApp готовит для следующих версий приложения. Среди этих новых функций одна выделяется на фоне остальных - возможность поиска изображений, не выходя из приложения.
Речь не идет о выборе изображения из галереи и отправке его в чате или группе. То, что намерен интегрировать WhatsApp, - это поиск по изображениям, аналогичный тому, что предлагает Google, что позволит пользователям получать любые изображения из самого приложения и, конечно же, отправлять их.
Эта новая функция была обнаружена WABetaInfo в бета-версии WhatsApp для Android. Речь идет о версии 2.24.21.31, в которой появилась эта функция.
Хотя функция все еще находится в стадии разработки, некоторые пользователи уже получили доступ к ее функционалу. Основная возможность, предоставляемая функцией, - поиск изображений, непосредственно из WhatsApp.
Принцип работы новой функции очень прост: теперь у изображений, отправленных в чатах WhatsApp, появится дополнительная опция. Нужно будет лишь открыть меню с тремя точками в верхней правой зоне и выбрать опцию, обозначающую «Search on web», что переводится как «Поиск в Интернете».
После выбора этой опции выполняется поиск изображения, чтобы найти его источник. Пользователи смогут всегда знать, откуда взялось изображение, для чего оно использовалось и, самое главное, не подвергалось ли оно манипуляциям и не выходило ли его использование за рамки контекста его создания.
Самое интересное в этой функции - простота использования, ведь для этого не нужно загружать изображение в поисковую систему. Теперь достаточно открыть изображение в WhatsApp и выбрать поиск в Интернете. К сожалению, дата выхода этой новой функции пока не определена, поэтому нам придется следить за обновлениями.