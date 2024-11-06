WhatsApp хочет упростить поиск изображений, не выходя из приложения.

За последние несколько недель мы смогли узнать обо всех новых функциях, которые WhatsApp готовит для следующих версий приложения. Среди этих новых функций одна выделяется на фоне остальных - возможность поиска изображений, не выходя из приложения.

Речь не идет о выборе изображения из галереи и отправке его в чате или группе. То, что намерен интегрировать WhatsApp, - это поиск по изображениям, аналогичный тому, что предлагает Google, что позволит пользователям получать любые изображения из самого приложения и, конечно же, отправлять их.

Эта новая функция была обнаружена WABetaInfo в бета-версии WhatsApp для Android. Речь идет о версии 2.24.21.31, в которой появилась эта функция.

Хотя функция все еще находится в стадии разработки, некоторые пользователи уже получили доступ к ее функционалу. Основная возможность, предоставляемая функцией, - поиск изображений, непосредственно из WhatsApp.

Принцип работы новой функции очень прост: теперь у изображений, отправленных в чатах WhatsApp, появится дополнительная опция. Нужно будет лишь открыть меню с тремя точками в верхней правой зоне и выбрать опцию, обозначающую «Search on web», что переводится как «Поиск в Интернете».

После выбора этой опции выполняется поиск изображения, чтобы найти его источник. Пользователи смогут всегда знать, откуда взялось изображение, для чего оно использовалось и, самое главное, не подвергалось ли оно манипуляциям и не выходило ли его использование за рамки контекста его создания.

Самое интересное в этой функции - простота использования, ведь для этого не нужно загружать изображение в поисковую систему. Теперь достаточно открыть изображение в WhatsApp и выбрать поиск в Интернете. К сожалению, дата выхода этой новой функции пока не определена, поэтому нам придется следить за обновлениями.