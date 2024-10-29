До суда он договорился с китайской компанией о денежной компенсации и публичных извинениях, чтобы возместить причиненный ущерб.

Это совсем свежая новость, поэтому на данный момент она еще не получила широкого освещения в международных СМИ. Как бы то ни было, сегодня благодаря GizmoChina и CNMO мы узнали, что один интернет-пользователь недавно был осужден за публикацию фальшивых новостей и вредоносной информации, связанной с Xiaomi - компанией, перед которой ему пришлось публично извиниться, включая ее основателя Лэя Цзюня.

Все это произошло после того, как Xiaomi подала иск о клевете против пользователя под ником DeepSea142183002 на одной из ведущих мировых социальных медиаплатформ, где тот неоднократно размещал ложную информацию и вредоносные новости с намерением вызвать конфликт с другими компаниями.

Фактически, Xiaomi выявила неправдивые утверждения об иностранной интеллектуальной собственности и другие фальшивые новости, которые провоцировали неверные представления о Xiaomi, стремясь изменить общественное отношение к гиганту с относительно серьезными последствиями для его репутации на некоторых рынках.

Компания Xiaomi подтверждает значительные финансовые потери, хотя и не называет их в количественном выражении, поэтому они указывают, что были вынуждены сообщить об этом деле, чтобы добиться признания своих прав и хотя бы частично возместить причиненный ущерб.

Наконец, до судебных слушаний было достигнуто соглашение, которое позволило избежать серьезных проблем для этого интернет-пользователя, обязавшегося выплатить Xiaomi нераскрытую финансовую компенсацию. Кроме того, он также должен был опубликовать на своих интернет-аккаунтах исправление и публичные извинения как перед Xiaomi, так и перед Лэй Цзюнем, максимально устранив причиненный ущерб.

Независимо от того, есть у вас репутация или нет, будьте осторожны в своих высказываниях в социальных сетях и проверяйте информацию, прежде чем попасть в неприятности, как пользователь «DeepSea142183002», которому пришлось выплатить Xiaomi финансовую компенсацию и принести публичные извинения бренду и Лэй Цзюню.

Ранее уже были подобные случаи, так что это не первый случай, когда Xiaomi подает судебные иски против пользователей, распространяющих ложную информацию о компании или ее устройствах, так что мы действительно можем подтвердить, что китайский гигант активно защищает имидж своего бренда.

Когда база подписчиков пользователя растет и он становится влиятельным лицом в социальных сетях, он должен быть гораздо более осторожным в отношении всего, что может быть размещено на его аккаунте. Непроверенная информация опасна, потому что она может стать вирусной и навлечь на вас множество неприятностей.



