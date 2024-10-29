Xiaomi уже дорабатывает детали для запуска своих новых премиальных флагманов, Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, которые прибудут не одни, ведь китайский гигант также представит еще 16 новых устройств, и мы уже смогли увидеть первые фотографии, сделанные с помощью их соответствующих систем камер.
Кроме того, на мероприятии, которое состоится завтра в Китае, Xiaomi также анонсирует вторую версию своей операционной системы на базе Android - HyperOS 2.0, вариант которой, как мы уже знаем, не только появится на новом Xiaomi 15, но и с самого начала будет распространяться на 6 других мобильных устройств китайского производителя.
Несколько недель назад мы рассказали вам, какие телефоны Xiaomi, Redmi и POCO получат HyperOS 2.0, а теперь недавний отчет специализированного СМИ XIAOMIADICTOS подтвердил, что, помимо Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, еще 6 устройств от китайского производителя получат новую версию HyperOS раньше остальных.
В список устройств Xiaomi, которые со дня на день получат обновление HyperOS 2.0, состоит из 5 смартфонов и одного планшета:
- Xiaomi 14
- Xiaomi 14 Pro
- Xiaomi 14 Ultra
- Redmi K60 Ultra
- Redmi K70 Ultra
- Xiaomi Pad 6S Pro 12,4
Однако вышеупомянутое СМИ также сообщает, что Xiaomi объяснила, что этот список устройств не является закрытым и что, возможно, в ближайшее время в него будут включены другие мобильные телефоны и планшетные компьютеры Xiaomi.
Насколько нам известно, HyperOS 2.0 станет версией с новыми функциями, поскольку в ней будет обновленный интерфейс с более минималистичными элементами, более интуитивными настройками, новыми динамическими виджетами и новой конфигурацией экрана блокировки.
Ожидается, что HyperOS 2.0 также будет включать множество новых функций и инструментов, основанных на искусственном интеллекте, а также новую систему перезагрузки, которая позволит вам сохранить ваш Xiaomi, Redmi или POCO таким же оптимизированным, каким он был в первый день покупки.