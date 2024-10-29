Компания Xiaomi подтвердила, что, помимо нового Xiaomi 15, еще 6 фирменных устройств Xiaomi будут обновлены до HyperOS 2.0 с первого дня выпуска.

Xiaomi уже дорабатывает детали для запуска своих новых премиальных флагманов, Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, которые прибудут не одни, ведь китайский гигант также представит еще 16 новых устройств, и мы уже смогли увидеть первые фотографии, сделанные с помощью их соответствующих систем камер.

Кроме того, на мероприятии, которое состоится завтра в Китае, Xiaomi также анонсирует вторую версию своей операционной системы на базе Android - HyperOS 2.0, вариант которой, как мы уже знаем, не только появится на новом Xiaomi 15, но и с самого начала будет распространяться на 6 других мобильных устройств китайского производителя.

Несколько недель назад мы рассказали вам, какие телефоны Xiaomi, Redmi и POCO получат HyperOS 2.0, а теперь недавний отчет специализированного СМИ XIAOMIADICTOS подтвердил, что, помимо Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, еще 6 устройств от китайского производителя получат новую версию HyperOS раньше остальных.

В список устройств Xiaomi, которые со дня на день получат обновление HyperOS 2.0, состоит из 5 смартфонов и одного планшета:

Xiaomi 14 Xiaomi 14 Pro Xiaomi 14 Ultra Redmi K60 Ultra Redmi K70 Ultra Xiaomi Pad 6S Pro 12,4

Однако вышеупомянутое СМИ также сообщает, что Xiaomi объяснила, что этот список устройств не является закрытым и что, возможно, в ближайшее время в него будут включены другие мобильные телефоны и планшетные компьютеры Xiaomi.

Насколько нам известно, HyperOS 2.0 станет версией с новыми функциями, поскольку в ней будет обновленный интерфейс с более минималистичными элементами, более интуитивными настройками, новыми динамическими виджетами и новой конфигурацией экрана блокировки.

Ожидается, что HyperOS 2.0 также будет включать множество новых функций и инструментов, основанных на искусственном интеллекте, а также новую систему перезагрузки, которая позволит вам сохранить ваш Xiaomi, Redmi или POCO таким же оптимизированным, каким он был в первый день покупки.