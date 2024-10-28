Октябрьское обновление безопасности уже доступно для Samsung Galaxy S20 FE в Южной Корее и Европе.

В последние дни октября компания Samsung продолжает обновлять лучшие телефоны в своем каталоге, как самые новые, так и те, которым уже более 3 лет, последним патчем безопасности Android, актуальным на текущий месяц.

Хорошим признаком этого является то, что компания из Сувона начала распространять октябрьское обновление безопасности Android на свой первый телефон серии Galaxy S FE, Samsung Galaxy S20 FE, который вышел на рынок 4 года назад, в 2020 году.

Как подтверждает специализированное СМИ SamMobile, компания Samsung начала выпуск октябрьского обновления Android 2024 для Samsung Galaxy S20 FE 5G в Корее с номером сборки G781S9GXJ1 и для вариантов 4G и 5G на европейском континенте с версиями прошивки, заканчивающимися, соответственно, на FXJ3 и HXJ3.

В обоих случаях новое обновление приносит с собой октябрьский патч безопасности 2024, который устраняет более 4 десятков уязвимостей, связанных с безопасностью и конфиденциальностью, решает несколько общих проблем с пользовательским интерфейсом, обнаруженных в предыдущих версиях One UI, а также повышает производительность и стабильность работы устройства.

Напомним, что Samsung Galaxy S20 FE - единственный смартфон в серии Galaxy S20, который продолжает получать обновления безопасности на ежемесячной основе, поскольку остальные три модели Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra получают их уже на ежеквартальной основе.

Если у вас Samsung Galaxy S20 FE 4G или 5G и вы хотите проверить, получили ли вы уже это новое обновление безопасности, все, что вам нужно сделать, это перейти на панель «Настройки» вашего устройства и открыть раздел «Обновление ПО».

Как только оно станет доступно, просто нажмите на кнопку «Загрузить и установить» и позвольте One UI обновить ваш смартфон последним патчем безопасности для Android.