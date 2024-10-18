Проект Adobe Project Turntable призван навсегда изменить 3D-моделирование благодаря искусственному интеллекту.

Компания Adobe опоздала на вечеринку, посвященную искусственному интеллекту, но те достижения, которые она представила за последнюю неделю, говорят о том, что компания способна совершить революцию в области применения искусственного интеллекта в творческом программном обеспечении. До сих пор усовершенствования, основанные на искусственном интеллекте, были направлены на создание контента из воздуха, как, например, его интеграция в Premiere Pro.

Полезность генеративного контента велика, но это не единственное, на что способен искусственный интеллект. Компания Adobe только что продемонстрировала, что эта технология может стать инструментом для творческих людей. Для этого компания представила инструмент, способный за считанные секунды превращать 2D-объекты в 3D.

Эта возможность называется Project Turntable, и ее можно было увидеть в действии на мероприятии Adobe Max. Для демонстрации ее возможностей использовался Adobe Illustrator, и увиденное поразило и подчеркнуло способность Adobe использовать весь потенциал искусственного интеллекта в своих интересах.

Инструмент позволяет преобразовать любое 2D-изображение в 3D-модель. Живая презентация позволила нам увидеть, как он работает, и поразиться тому, насколько быстро он работает и насколько прост. Пользователю нужно лишь сделать рисунок, выделить его, воспользоваться инструментом, а затем дождаться создания 3D-модели.

Изменения, происходящие после использования инструмента, не меняют рисунок, стиль остается прежним, и единственное, что меняется, - это то, что у него появляется глубина. На самом деле, если повернуть изображение, можно увидеть, что все нарисованное остается практически на том же месте. Хотя это и не идеально, но в приведенных примерах ошибки минимальны.

Но самое интересное в этой утилите то, что все указывает на то, что 3D-объект может быть полностью редактируемым. Хотя Adobe не заявляла, что это так, во время демонстрации можно заметить, что файл разделен на слои, что с точки зрения редактирования указывает на то, что эти элементы можно редактировать.

Продвижение Adobe в области искусственного интеллекта постоянно растет: и Illustrator, и Premiere Pro получили интеграцию искусственного интеллекта. Но это не единственные приложения, получившие эти новые функции, Photoshop также интегрировал новые функции, направленные на улучшение пользовательского опыта.







