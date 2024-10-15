Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Vlad_37
Samsung Galaxy A54 5G получает октябрьское обновление безопасности
Октябрьское обновление Android уже доступно для Samsung Galaxy A54 5G в странах Европейского союза с версией прошивки A546BXXSACXI3.

Компания Samsung обещала, что будет обновлять свои топовые смартфоны, как самые новые, так и те, которые уже давно присутствуют на рынке, последними обновлениями безопасности Android как можно скорее, и вот уже месяц южнокорейский гигант выполняет свои обещания. После выпуска октябрьского патча для своего последнего флагмана среднего класса Galaxy A55 5G, он начал распространять обновление Android текущего месяца на смартфоны Samsung Galaxy A54 5G на европейском континенте.

Как сообщается на сайте SamMobile, компания из Сувона начала выпуск октябрьского обновления безопасности Android 2024 для Samsung Galaxy A54 5G в различных странах ЕС, с версией прошивки A546BXXSACXI3.

Ожидается, что эта новая сборка программного обеспечения также начнет распространяться на Galaxy A54 5G в других регионах по всему миру в ближайшие недели.

Это обновление безопасности приносит Samsung Galaxy A54 5G октябрьский патч безопасности 2024, который устраняет в общей сложности 42 уязвимости, связанные с безопасностью и конфиденциальностью. Из них 30 затрагивают устройства на базе Android, а остальные 12 характерны только для устройств Samsung Galaxy.

Как обычно, новый патч безопасности также исправляет несколько общих ошибок, обнаруженных в пользовательском интерфейсе в предыдущих версиях One UI, и повышает стабильность и производительность мобильного устройства.

Если вы хотите проверить, получили ли вы уже это новое обновление безопасности на своем Galaxy A54 5G, все, что вам нужно сделать, это перейти в «Настройки» смартфона и открыть раздел «Обновление ПО».

Как только октябрьское обновление будет доступно, просто нажмите на кнопку «Загрузить и установить» в нижней части этого раздела и позвольте One UI обновить ваш Samsung Galaxy последним патчем безопасности Android.

#android #samsung galaxy a54 5g
+
Написать комментарий (0)
Вице-президент «Ростелекома» предупредил о возможных проблемах у сервисов Android в РФ
Android 15 добирается до поддерживаемых смартфонов Pixel
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России строится крупнейший в мире комплекс по производству железорудных окатышей
14
Атомный 360-метровый подводный газовоз «Пилигрим» изменит подход к перевозке СПГ в Арктике
+
Эксперт Даманцев: «Кинжалы» и «Искандеры» легко преодолеют противоракетный комплекс Aegis Ashore
1
На Транссибе завершили ключевые этапы реконструкции знаменитого «царского» тоннеля
+
Экс-глава багамского подразделения FTX Райан Саламе прибыл в тюрьму для отбытия наказания
+
Сооснователь Ethereum Виталик Бутерин продал различные мем-токены на общую сумму 257,1 ETH
+
Закон Мура больше не работает - Дженсен Хуанг советует покупать больше видеокарт
1
На предприятии «Ил» создали первый композитный воздухозаборник для отечественного авиадвигателя ПД-14
4
Белорусские инженеры предложили связать новой транспортной сетью БАМ, Транссиб и СМП
+
Модернизация артиллерии: дальнобойные орудия 2А88 и "Краснополь-Д" меняют правила игры на фронте
3
Zeekr приостанавливает производство своих электромобилей модели 7X из-за пожара
+
Yonhap: КНДР привела в полную готовность артиллерию на границе с Южной Кореей
+
В России представили новый иранский седан — прямого конкурента Lada Vesta
+
Трофейная американская М88А2 Hercules пополнила арсенал армии России
+
Глава OnePlus заявил, что в их смартфонах будет устанавливаться кастомный вариант Snapdragon 8 Gen 4
2
Китай представил первый 6-тонный конвертоплан-беспилотник Zhang Ying R6000
+
В сети появились изображения браслета Xiaomi Smart Band 9 Pro
+
Почему Microsoft отказалась от выпуска Windows 12, и чего ждать рядовым пользователям
7
Крылатая ракета Х-38МЛ поразила местоположение ВСУ в Селидово
2
Поставленные Францией Украине гаубицы CAESAR стали популярным видом вооружения ВСУ
+

Популярные статьи

Вспоминаем популярные способы ускорения ПК, которые стали бесполезны после выхода Windows 10
14
О скорости отклика пикселей, инпутлаге и отзывчивости у OLED, TN, IPS и VA
31
Итоги гоночного уик-энда 12-13 октября
+
ТОП-10 лучших термопаст для процессоров в 2024 году
31
Red Dead Redemption за 50 баксов - три варианта поиграть в игру Rockstar на ПК в России
5
Какой игровой компьютер я купил бы себе этой осенью, имея 100000 рублей и это очень сложная задача
26
Как улучшить звук на ПК - монопольный режим аудио в Windows, ASIO, foobar2000
22
В России появился в продаже 800-сильный гибрид Mercedes-AMG S63 E Long Performance
3
GeForce RTX 3080 vs GeForce RTX 4070 – для чего NVIDIA экономит память на видеокартах
10
PlayStation 5 и Xbox series X против зумеров — я не чувствую некстгена
1

Сейчас обсуждают

Китя
23:01
Chery как на первом фото в Китае стоит в самой простой комплектаций всего 900т.р
АвтоВАЗу пока не удается "выдавить" китайских автопроизводителей с российского рынка
Philipp Seven
23:01
Что за утечки? Какая MSI? Уже была презентация официальная от Интел, 10-ого числа. Вы спите что ли?
Intel Arrow Lake потребляют меньше энергии, чем Raptor Lake и работают при более низких температурах
Максим Сидоров
22:57
Ну так правильно, в китае люди не плакаются, не пеняют на царя батьку и не ищут виновных, просто берут и делают.
АвтоВАЗу пока не удается "выдавить" китайских автопроизводителей с российского рынка
Yilec
22:30
Ахах, они, что ли роботов в генсеки берут? Программа болтовни одна и та же, только морда интерфейса поменялась. 🤡
Генсек НАТО Марк Рютте: России нас не запугать, мы будем оказывать поддержку Украине
Валерий Агапов
22:24
Ничего страшного. 35 лет всё разрушали, лет через 350 может тот уровень "догоним" А Китай в 34 раза ВВП нарастил лет за 20. ( погуглите кому интересно)
АвтоВАЗу пока не удается "выдавить" китайских автопроизводителей с российского рынка
Белый Орёл
22:21
Если термопаста не сухая, то она ещë послужит и разницы не будет
ТОП-10 лучших термопаст для процессоров в 2024 году
Александр Мухин
22:17
Сам вали к своим хохлам.
Эксперты о будущем рубля: курс может превысить 100 рублей за доллар
Зю
22:15
Японцы просто завидуют, что китайцы могут себе позволить полный цикл производства от первичной энергии до конечного продукта, что и влияет на итоговую стоимость.
Японцы разгадали секрет дешевизны китайских электромобилей
botph
22:15
>Ожидается, что первый объект будет введен в эксплуатацию к 2030 году Зря они этот год выбрали. Ой зря...
Google покупает малые модульные реакторы у стартапа Kairos Power для центров обработки данных
Александр Мухин
22:15
Если бы были такие зарплаты, то Украина не смогла бы покупать такое количество людей, которые за 3 копейки готовы совершать диверсии, рискуя сесть очень надолго.
Эксперты о будущем рубля: курс может превысить 100 рублей за доллар
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем