Октябрьское обновление Android уже доступно для Samsung Galaxy A54 5G в странах Европейского союза с версией прошивки A546BXXSACXI3.

Компания Samsung обещала, что будет обновлять свои топовые смартфоны, как самые новые, так и те, которые уже давно присутствуют на рынке, последними обновлениями безопасности Android как можно скорее, и вот уже месяц южнокорейский гигант выполняет свои обещания. После выпуска октябрьского патча для своего последнего флагмана среднего класса Galaxy A55 5G, он начал распространять обновление Android текущего месяца на смартфоны Samsung Galaxy A54 5G на европейском континенте.

Как сообщается на сайте SamMobile, компания из Сувона начала выпуск октябрьского обновления безопасности Android 2024 для Samsung Galaxy A54 5G в различных странах ЕС, с версией прошивки A546BXXSACXI3.

Ожидается, что эта новая сборка программного обеспечения также начнет распространяться на Galaxy A54 5G в других регионах по всему миру в ближайшие недели.

Это обновление безопасности приносит Samsung Galaxy A54 5G октябрьский патч безопасности 2024, который устраняет в общей сложности 42 уязвимости, связанные с безопасностью и конфиденциальностью. Из них 30 затрагивают устройства на базе Android, а остальные 12 характерны только для устройств Samsung Galaxy.

Как обычно, новый патч безопасности также исправляет несколько общих ошибок, обнаруженных в пользовательском интерфейсе в предыдущих версиях One UI, и повышает стабильность и производительность мобильного устройства.

Если вы хотите проверить, получили ли вы уже это новое обновление безопасности на своем Galaxy A54 5G, все, что вам нужно сделать, это перейти в «Настройки» смартфона и открыть раздел «Обновление ПО».

Как только октябрьское обновление будет доступно, просто нажмите на кнопку «Загрузить и установить» в нижней части этого раздела и позвольте One UI обновить ваш Samsung Galaxy последним патчем безопасности Android.