Октябрьское обновление безопасности Android начинает поступать на Samsung Galaxy A13 4G в различных регионах Азии с версией прошивки A135FXX9EX2.

Компания Samsung уже начала распространять последнее обновление безопасности Android, соответствующее октябрю 2024 года, на лучшие телефоны в своем каталоге, как высокого, так и начального уровня. Хорошим доказательством этого является то, что после запуска нового обновления программного обеспечения на своих последних флагманах, Galaxy S24, компания сделала то же самое с 4G-версией одного из своих более скромных телефонов, Samsung Galaxy A13 4G.

Как подтверждает SamMobile, южнокорейская компания начала распространять октябрьское обновление Android 2024 на модели Samsung Galaxy A13 4G в нескольких азиатских странах, включая Индонезию, Малайзию и Таиланд, и ожидается, что в ближайшие недели оно будет распространено на модели в других регионах мира и на вариант 5G.

Это новое обновление безопасности выходит для Samsung Galaxy A13 5G в Азии с версией прошивки A135FXX9EX2 и включает октябрьский патч безопасности 2024, который устраняет более четырех десятков уязвимостей, связанных с конфиденциальностью и безопасностью, исправляет ряд общих ошибок пользовательского интерфейса, обнаруженных в предыдущих версиях One UI, а также повышает стабильность и производительность устройства.

Samsung Galaxy A13 4G был выпущен в начале 2022 года с Android 12 на борту и с тех пор уже получил два обновления ОС: одно с Android 13 и One UI 5, а другое - с Android 14 и One UI 6.

Как только новое обновление программного обеспечения распространится по всему миру, вы сможете проверить, пришло ли оно на ваш Galaxy A13 4G, зайдя в панель «Настройки» смартфона и открыв раздел «Обновление ПО».

Затем просто нажмите на кнопку «Загрузить и установить», и One UI обновит ваш телефон последним патчем безопасности для Android.