Один из самых продаваемых Samsung Galaxy A по всему миру перейдет с ежемесячных обновлений на ежеквартальные.

Готовясь выпустить новейшее обновление безопасности Android за октябрь 2024 года для лучших телефонов в своем каталоге, компания Samsung начинает сворачивать выпуск некоторых устаревших устройств, таких как Galaxy Z Fold2, и сокращать частоту обновлений для других, таких как Samsung Galaxy A52s.

Как сообщает SamMobile, южнокорейский гигант недавно подтвердил, что Samsung Galaxy A52s начнут получать обновления безопасности каждые три месяца.

Спустя три года после своего появления на рынке Samsung решила сократить частоту выпуска обновлений безопасности для Galaxy A52s и, начиная с этого месяца, смартфон среднего класса будет получать исправления безопасности не ежемесячно, а раз в квартал.

Этого следовало ожидать, поскольку две другие модели серии, Samsung Galaxy A52 и Galaxy A52 5G, получали ежемесячные обновления безопасности в течение трех лет, а в начале этого года стали получать их раз в три месяца.

Это снижение рейтинга Samsung Galaxy A52s с точки зрения обновлений безопасности произошло всего через пять месяцев после того, как телефон получил Android 14 с One UI 6.1, который в конечном итоге станет его последним крупным обновлением ОС.

В связи с этим следует знать, что Samsung обещала, что все устройства Galaxy, выпущенные после 2019 года, будут получать обновления безопасности в течение четырех лет, поэтому Galaxy A52s будет продолжать получать новые патчи безопасности как минимум до октября 2025 года.

Впрочем, пока не исключено, что из-за популярности Galaxy A52s Samsung может решить продлить поддержку телефона на пятый год, но произойдет это или нет, придется подождать до следующего года.



