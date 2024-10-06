В список счастливчиков входят как мобильные телефоны, так и планшеты

Xiaomi все ближе и ближе к запуску своего пользовательского интерфейса HyperOS 2.0, основанного на Android 15. Хотя компания еще не объявила официально о планах запуска, вполне вероятно, что новая операционная система начнет поступать на некоторые устройства азиатской компании уже в октябре этого года.

Как обычно бывает в таких случаях, подробности о HyperOS 2.0 были раскрыты еще до запуска, например, первые модели компании, которые получат ожидаемое обновление (не считая Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, которые, как ожидается, будут использовать его из коробки).

Помимо двух вышеупомянутых дорогостоящих телефонов, Xiaomi уже начала внутреннее тестирование HyperOS 2.0 на пятнадцати устройствах бренда (включая некоторые устройства Redmi, что является отличной новостью). Вот список, который был опубликован, с теми, кто, как ожидается, первым получит обновление в Китае. Ниже приведен список выбранных моделей (название прошивки следует за названием модели):

Xiaomi 14: OS2.0.0.24.VNCCNXM Xiaomi 14 Pro: OS2.0.0.22.VNBCNXM Xiaomi 14 Ultra: OS2.0.0.16.VNACNXM Xiaomi 13 Ultra: OS2.0.0.1.VMACNXM Xiaomi MIX Fold 4: OS2.0.0.1.VNVCNXM Xiaomi MIX Flip: OS2.0.0.2.VNICNXM Xiaomi Pad 6S Pro: OS2.0.0.24.VNXCNXM Xiaomi Civi 2: OS2.0.0.1.VLLCNXM Redmi K70: OS2.0.0.1.VNKCNXM Redmi K70 Pro: OS2.0.0.1.VNMCNXM Redmi K70 Ultra: OS2.0.0.14.VNNCNXM Redmi K60 Ultra: OS2.0.0.22.VMLCNXM Redmi K70E: OS2.0.0.1.VNLCNXM Redmi Note 13 Pro 5G: OS2.0.0.1.VNRCNXM Redmi Note 13R: OS2.0.0.1.VNUCNXM

Если вы являетесь пользователем не из Китая, вам, возможно, придется подождать немного дольше, так как развертывание начнется именно в данной стране. Согласно последним сообщениям, глобальное распространение HyperOS 2.0 может начаться уже в декабре, а основное расширение - в 2025 году.







