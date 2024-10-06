Xiaomi все ближе и ближе к запуску своего пользовательского интерфейса HyperOS 2.0, основанного на Android 15. Хотя компания еще не объявила официально о планах запуска, вполне вероятно, что новая операционная система начнет поступать на некоторые устройства азиатской компании уже в октябре этого года.
Как обычно бывает в таких случаях, подробности о HyperOS 2.0 были раскрыты еще до запуска, например, первые модели компании, которые получат ожидаемое обновление (не считая Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro, которые, как ожидается, будут использовать его из коробки).
Помимо двух вышеупомянутых дорогостоящих телефонов, Xiaomi уже начала внутреннее тестирование HyperOS 2.0 на пятнадцати устройствах бренда (включая некоторые устройства Redmi, что является отличной новостью). Вот список, который был опубликован, с теми, кто, как ожидается, первым получит обновление в Китае. Ниже приведен список выбранных моделей (название прошивки следует за названием модели):
- Xiaomi 14: OS2.0.0.24.VNCCNXM
- Xiaomi 14 Pro: OS2.0.0.22.VNBCNXM
- Xiaomi 14 Ultra: OS2.0.0.16.VNACNXM
- Xiaomi 13 Ultra: OS2.0.0.1.VMACNXM
- Xiaomi MIX Fold 4: OS2.0.0.1.VNVCNXM
- Xiaomi MIX Flip: OS2.0.0.2.VNICNXM
- Xiaomi Pad 6S Pro: OS2.0.0.24.VNXCNXM
- Xiaomi Civi 2: OS2.0.0.1.VLLCNXM
- Redmi K70: OS2.0.0.1.VNKCNXM
- Redmi K70 Pro: OS2.0.0.1.VNMCNXM
- Redmi K70 Ultra: OS2.0.0.14.VNNCNXM
- Redmi K60 Ultra: OS2.0.0.22.VMLCNXM
- Redmi K70E: OS2.0.0.1.VNLCNXM
- Redmi Note 13 Pro 5G: OS2.0.0.1.VNRCNXM
- Redmi Note 13R: OS2.0.0.1.VNUCNXM
Если вы являетесь пользователем не из Китая, вам, возможно, придется подождать немного дольше, так как развертывание начнется именно в данной стране. Согласно последним сообщениям, глобальное распространение HyperOS 2.0 может начаться уже в декабре, а основное расширение - в 2025 году.