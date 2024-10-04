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Vlad_37
Microsoft может вернуться на рынок смартфонов
Производитель из Редмонда продлил патенты, касающиеся Surface Duo, и это интересно, потому что они зарегистрировали новый механизм шарнира, который будет складывать и раскладывать экран по частям

Это не новая идея. На самом деле, первоначальный патент, давший начало этой новости, датируется 2021 годом, когда Microsoft все еще верила в успех своего Surface Duo, в конечном счете, первых смартфонов, рожденных в Редмонде с Android и ставших впоследствии разочаровывающим провалом. Как бы то ни было, но после того, как Surface Duo умер в сентябре 2023 года, мы можем подтвердить, что за последние несколько недель Microsoft расширила патент, добавив в него много документации и дополнительной информации.

Значит ли это, что Microsoft хочет вернуться в индустрию смартфонов? Пока рано говорить об этом, но это означает, что Редмонд не полностью забросил свои мобильные проекты, ведь тот факт, что самые старые патенты Surface Duo были извлечены из ящика для продления, доказывает, что в аппаратных отделах Microsoft еще есть ресурсы.

Самое интересное, что Бюро по патентам и товарным знакам США (USPTO) признало и опубликовало это продление, запрошенное Microsoft, так что у нас есть новые подробности о дизайне, который на этот раз будет действительно складным, как и Surface Duo 3, о котором также выдвигались гипотезы, но он так и не был реализован.

Дело в том, что хотя Microsoft никогда не была очень успешна как производитель мобильных устройств, она показала, что умеет создавать устройства высочайшего уровня, такие как компьютеры Surface или легендарные Lumia после приобретения Nokia, а также обладает практически безграничными возможностями в плане ресурсов и денег, поэтому участие компании из Редмонда кажется нам отличной идеей.


Что касается новой запатентованной конструкции, то Microsoft утверждает, что разработала систему механических шарниров, которая значительно превосходит все известные на сегодняшний день. Американский производитель намерен представить новый дизайн Surface Duo, но на этот раз с гибким дисплеем, а не двумя отдельными экранами.

Мало того, устройство может складываться внутрь, чтобы защитить большую панель, когда она не используется, а также складываться наружу, чтобы расширить функциональность и типы использования этих устройств.

Инженеры Microsoft также утверждают, что этот 360-градусный шарнир не оставит лишних складок на экране, поскольку корпус телефона сможет скрыть лишнюю панель благодаря этому новому механизму. В расширении патента упоминаются технологии механической обработки, лазерной резки и гравировки для изготовления корпуса.


Как мы уже сказали, именно этого мы ожидали от Surface Duo 3, который так и не увидел свет, хотя мы не знаем, хотела ли Microsoft просто запатентовать эту эволюцию или же она дает нам подсказки о краткосрочной или среднесрочной стратегии возвращения в индустрию смартфонов. Это должно быть подтверждено со временем.


#microsoft #surface duo
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