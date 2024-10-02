Это самые мощные мобильные телефоны Android, по мнению AnTuTu, доступные сейчас на рынке

Как обычно в это время года, китайская платформа бенчмарков AnTuTu представила свой рейтинг 10 самых мощных смартфонов, представленных на рынке в данный момент. В этот список вошли 10 премиальных смартфонов, показавших наилучшие результаты в тестах скорости, проведенных компанией в сентябре. Список не преподносит особых сюрпризов, поскольку в этом рейтинге уже который месяц продолжают лидировать игровые смартфоны.

Как и в прошлом месяце, Nubia Red Magic 9S Pro+ вновь возглавляет список AnTuTu с результатом 2 142 552 балла.

Второе место на пьедестале AnTuTu на этот раз занимает ASUS ROG 8 Pro, оснащенный процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и набравший 2 082 175 баллов.

Третьим в рейтинге AnTuTu стал смартфон Redmi K70 Supreme Edition, который поднялся на три позиции по сравнению с предыдущим месяцем и набрал 2 066 344 балла.

Четвертое, пятое и шестое места в списке AnTuTu занимают iQOO Neo9S Pro+, iQOO Neo9S Pro и iQOO Z9 Turbo+, набравшие 2 055 464, 2 051 205 и 2 048 939 баллов соответственно.

iQOO 12 занимает седьмое место среди самых мощных мобильных телефонов на рынке с результатом 2 015 388 баллов, а vivo X100 поднялся на одну позицию по сравнению с предыдущим месяцем и занял восьмое место с результатом 2 011 110 баллов.

Наконец, на последних двух позициях списка AnTuTu находятся OnePlus 12 и OnePlus Ace 3 Pro с результатами 2 007 067 баллов и 2 006 561 балл соответственно.