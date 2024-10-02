Причина кроется в Apple Intelligence

Любителям Apple повезло, вы уже можете купить iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max в России и других странах мира. Но, похоже, продажи не оправдывают ожиданий компании во всем мире.

Так следует из отчета, опубликованного 9t5Mac, очень надежным источником. По их словам, они получили доступ к служебной записке, написанной для клиентов банковской фирмы Barclays, в которой аналитики Barclays предполагают, что Apple может сократить производство iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Причина? Продажи не оправдывают ожиданий.

Сообщается, что продажи iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max во всем мире на 15% ниже, чем у их предшественников в это же время. Похоже, что задержка Apple Intelligence - одна из главных причин падения продаж, но этот спад скажется и на поставках в последнем квартале года.

Apple Intelligence скоро появится в США, но даты выхода за их пределы не называются. И похоже, что в Европе он появится не раньше 2025 года. Поэтому многие пользователи ждут появления ИИ от Apple, прежде чем переходить на новые iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max.

В связи с этим, как сообщает 9to5Mac, Barclays теперь ожидает, что Apple поставит 51 миллион устройств в третьем квартале года, который включает июль, август и сентябрь. Это меньше, чем ожидалось, но на самом деле это вполне логично.

Кроме того, все указывает на то, что в начале 2025 года появится iPhone 4 SE, также с Apple Intellligence, что поможет улучшить продажи семейства устройств.