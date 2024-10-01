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Vlad_37
iPhone SE 4 получит новый дизайн, новые функции и выйдет весной 2025 года
Весной Apple выпустит свой следующий iPhone - что нам ожидать от iPhone SE 4

Apple совсем недавно выпустила iPhone 16 и iPhone 16 Pro, и теперь пришло время заглянуть в будущее. Следующим iPhone, который компания выпустит, будет iPhone SE 4, а именно весной 2025 года. Устройство, которое будет оснащено новыми функциями, которые сделают его королем среднего ценового диапазона.

iPhone SE 4 полностью изменится. Это по-прежнему будет iPhone начального уровня от Apple, но с новыми функциями, которые понравятся гораздо большему числу пользователей, такими как изменение дизайна, лучший процессор и камера, а также возможность запуска функций Apple Intelligence, которые будут полностью запущены к тому времени.

Если верить слухам, iPhone SE 4 будет иметь новый дизайн, похожий на iPhone 14, с 6,1-дюймовым экраном. Это изменение будет значительным, поскольку оно оставит позади 4,7 дюйма, ободки и Touch ID, который будет заменен на Face ID. ЖК-панель также будет заменена на OLED-панель.

Что касается производительности, то iPhone SE 4 будет оснащен процессором A18 и 8 ГБ оперативной памяти, что не только повысит его скорость и долговечность, но и позволит запускать функции Apple Intelligence. В качестве основной камеры в нем также будет использоваться 48-мегапиксельный сенсор.

Кроме того, iPhone SE 4 будет включать следующие новые функции:

  • Порт USB-C, который заменит порт Lightning.
  • Кнопка действий для выполнения таких действий, как включение фонарика, перевод iPhone в беззвучный режим или запуск приложений.
  • Собственный чип 5G: слухи об этом ходили уже давно, и, похоже, именно iPhone SE 4 станет дебютантом.

Несмотря на все эти изменения, компания планирует продолжить продажи iPhone SE 4 в качестве iPhone начального уровня, с ценой от 400 до 500 долларов. Если все это произойдет, то это будет отличным ходом со стороны Apple, так как количество пользователей, которых она сможет привлечь с помощью этого устройства, будет очень большим.

#apple #iphone se 4
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