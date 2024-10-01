Сентябрьское обновление безопасности появилось для Samsung Galaxy A53 5G в Европе и Азии с версией прошивки A536EXXXSBI1

Сегодня, когда сентябрь подошел к концу, Samsung продолжает обновлять свои топовые телефоны, как высокого, так и среднего класса, последним в сентябре месяце патчем безопасности для Android. Доказательством тому служит тот факт, что корейский гигант начал распространять последнее обновление Android на телефоны Samsung Galaxy A53 5G в различных регионах мира.

Как подтвердил SamMobile, южнокорейский бренд начал выкладывать сентябрьское обновление Android 2024 для Samsung Galaxy A52 5G в нескольких странах Европы и Азии, список которых мы приводим ниже:

Афганистан

Бангладеш

Кавказский регион

Египет

Индия

Индонезия

Ирак

Израиль

Казахстан

Малайзия

Непал

Пакистан

Россия

Шри-Ланка

Таиланд

Филиппины

Турция

Тунис

Украина

Вьетнам

Новое обновление безопасности, что неудивительно, включает в себя сентябрьский патч безопасности 2024, который устраняет в общей сложности 67 уязвимостей, связанных с конфиденциальностью и безопасностью, устраняет несколько общих ошибок интерфейса, обнаруженных в предыдущих версиях One UI, а также повышает стабильность и производительность этого смартфона среднего класса.

Samsung Galaxy A53 5G был выпущен в середине 2022 года с Android 12 на борту, позже в том же году он получил обновление до Android 13, еще через год - Android 14 с One UI 6.0 и, как ожидается, будет обновлен до One UI 7 с Android 15 до конца 2024 года.

Если у вас Samsung Galaxy A53 5G и вы хотите проверить, получили ли вы уже это новое обновление, все, что вам нужно сделать, это зайти в панель «Настройки» вашего смартфона и войти в раздел «Обновление ПО».

Как только обновление появится, просто нажмите на кнопку «Загрузить и установить», чтобы обновить ваш Samsung Galaxy последним патчем безопасности для Android.