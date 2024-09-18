Вслед за анонсом новой кнопки камеры на iPhone 16, она появится и у трех других брендов

Новый iPhone 16 будет оснащен кнопкой камеры, и некоторые Android-телефоны, которые будут выпущены в будущем, тоже. Согласно тому, что стало известно за последние несколько часов, три производителя Android-смартфонов внедрят кнопку камеры, одну из главных новых функций следующего iPhone. В частности, это будут Nubbia, OPPO и Realme.

Генеральный директор компании Nubbia Ни Фей в своем посте в социальной сети Weibo сообщил, что в грядущем Nubia Z70 Ultra будет реализована кнопка управления камерой. Кроме того, он также сообщил, что в телефон будет интегрирован искусственный интеллект и улучшенный дисплей. В принципе, кнопка позволит фокусироваться на изображении, а затем делать снимок после нажатия, хотя пока неизвестно, как именно она будет работать.

Утечка Ice Universe опубликовала на сайте X, что в OPPO Find X8 будет встроена кнопка камеры, похожая на ту, что есть в новом iPhone 16.

И наконец, у нас есть Realme. Как и в случае с Nubia, интеграция кнопки, подобной той, что находится на iPhone 16, стала практически официальной после того, как вице-президент компании Чейз Сюй опубликовал на Weibo видео с ее демонстрацией. В данном случае она будет чувствительной и позволит управлять камерой, чтобы приблизить и сделать снимок.

В любом случае, мы должны понимать, что кнопки камеры - это не изобретение Apple. Они уже давно присутствуют на нескольких Android-смартфонах, и одним из брендов, который внедрил их больше всего, является Nubia. Тем не менее, нам придется подождать, чтобы узнать, как работают кнопки на трех вышеупомянутых брендах.

Однако верно то, что когда Apple внедряет какую-либо функцию или кнопку, она становится более популярной, чем у любого другого бренда. К этому следует добавить, что кнопка камеры на будущих iPhone будет не только активировать камеру или делать снимок, но и выполнять различные действия, а также будет сенсорной.