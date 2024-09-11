LineageOS 21 принесет Android 14 на Samsung Galaxy A71, Xiaomi Mi 10 Pro, Redmi K60 Pro, OnePlus Nord N10 и Realme 10 Pro 5G

С выходом каждой новой версии Android большое количество телефонов доживает до конца срока службы и перестает получать обновления Android и системы безопасности, что очень опасно, поскольку это делает их беззащитными перед уязвимостями, которые уже не будут исправлены. Если у вас есть один из таких телефонов, но вы не хотите менять смартфон, у вас есть возможность использовать кастомные ROM, такие как LineageOS.

Именно так, известный ROM только что объявил, что LineageOS 21, последний вариант, основанный на Android 14, теперь доступен для 5 старых Android-телефонов, которые остались без поддержки со стороны соответствующих брендов.

Как сообщает 9to5Google, за последние несколько недель LineageOS, популярный пользовательский ROM для Android-смартфонов, расширил поддержку LineageOS 21 на более старых устройствах и, в частности, подтвердил, что в общей сложности пять телефонов от таких производителей, как Samsung, Xiaomi, OnePlus или Realme, теперь могут получить Android 14 благодаря вышеупомянутому ROM.

Ниже перечислены 5 старых Android-смартфонов, которые уже совместимы с LineageOS 21:

Samsung Galaxy A71 5G

Xiaomi Mi 10 Pro

Redmi K60 Pro

OnePlus Nord N10 5G

realme 10 Pro 5G

LineageOS 21 - это сборка программного обеспечения, которая помимо функций Android 14 и последних патчей безопасности Android, также включает в себя ряд улучшений пользовательского интерфейса и производительности, которые позволят вам получить гораздо больше впечатлений, чем от Google Pixel.

Если у вас есть одно из этих пяти Android-устройств и вы хотите попробовать LineageOS 21, все, что вам нужно сделать, это зайти в список устройств, совместимых с этим ROM, найти свое и следовать инструкциям, чтобы установить его на свое устройство.



