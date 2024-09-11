Сентябрьское обновление безопасности появилось для Samsung Galaxy A55 5G в Европе с версией прошивки A556BXX4AXH4

Samsung обещала, что как можно скорее обновит свои лучшие телефоны, как высокого, так и среднего класса, последним патчем безопасности Android, и вот уже месяц южнокорейский гигант выполняет свое обещание. После того, как сентябрьское обновление Android было установлено на Galaxy S24, Galaxy Z Fold6 и Galaxy Z Flip6, теперь оно появилось и на одном из последних телефонов Galaxy A - Samsung Galaxy A55 5G.

Как сообщает специализированное СМИ SamMobile, корейская компания начала распространять сентябрьское обновление Android 2024 для Samsung Galaxy A55 5G в Евросоюзе с версией прошивки A556BXX4AXH4. Ожидается, что обновление распространится на модели во всех остальных регионах мира в течение ближайших недель.

Новая сборка программного обеспечения, что неудивительно, включает сентябрьское обновление безопасности 2024, которое устраняет в общей сложности 67 проблем, связанных с безопасностью и конфиденциальностью, исправляет несколько общих ошибок в пользовательском интерфейсе One UI, а также повышает производительность и стабильность этого премиального смартфона среднего класса.

Samsung Galaxy A55 5G вышел на рынок в марте этого года с One UI 6.1 и Android 14, а до конца 2024 года ожидается обновление до Android 15 с One UI 7.

Если у вас есть Galaxy A55 5G и вы хотите проверить, получили ли вы уже это новое обновление безопасности, просто зайдите в меню «Настройки» на вашем телефоне и откройте раздел «Обновление ПО».

Как только обновление появится в этом разделе, просто нажмите на кнопку «Загрузить и установить», чтобы обновить свой телефон последним патчем безопасности для Android.