AnTuTu поделился своим «топ-10» самых мощных мобильных телефонов, представленных на рынке прямо на сегодняшний день

Как это обычно бывает в начале каждого месяца, китайская платформа бенчмарков AnTuTu опубликовала список 10 самых мощных смартфонов на рынке, которые вы можете купить прямо сейчас. Этот рейтинг лучших телефонов на рынке не принес много сюрпризов, так как первые места занимают телефоны, использующие Snapdragon 8 Gen 3, самый мощный чипсет от американского производителя на ближайший месяц, пока не будет официально представлен новый Snapdragon 8 Gen 4.

Однако обратите внимание, что рейтинг AnTuTu составлен на основе устройств, проданных на китайском рынке в августе.

В очередной раз рейтинг самых мощных мобильных телефонов на мировом рынке, составленный AnTuTu, возглавил игровой смартфон. В частности, первое место в «десятке» досталось Nubia Red Magic 9S Pro+ - телефону, оснащенному Snapdragon 8 Gen 3 OC, 24 ГБ оперативной и 1 ТБ встроенной памяти, и сумевшему подняться на вершину рейтинга благодаря оценке в 2 127 528 баллов.

Следующие три строчки пьедестала рейтинга AnTuTu занимают OnePlus Ace 3 Pro с 2 107 208 баллами, iQOO Neo 9S Pro+ с 2 106 419 баллами и ASUS ROG 8 Pro с 2 093 592 баллами - три телефона, оснащенные Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Пятую позицию в этом списке занимает смартфон iQOO Neo 9S Pro с 2 091 933 баллами и оснащенный чипсетом MediaTek Dimensity 9300+, тем же процессором, что и Xiaomi Redmi K70, занимающий шестую строчку этого рейтинга с общим количеством 2 085 769 баллов.

Оставшиеся четыре места в рейтинге AnTuTu занимают vivo X100 Ultra с 2 050 569 баллами, vivo X100 Pro с 2 019 403 баллами, vivo X100 с 2 015 347 баллами и OnePlus 12 с 2 010 851 баллом.