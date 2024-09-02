Эта фирменная оболочка будет использоваться на большом количестве устройств

До официального стабильного релиза обновления One UI 7 от Samsung, основанного на Android 15, осталось всего несколько месяцев (тестирование уже началось). В сеть просочилась информация об основных изменениях в дизайне, что говорит о полной переработке этого столь любимого всеми пользовательского интерфейса.

Это только усилило желание получить это обновление. К счастью, был опубликован список, в котором можно увидеть практически все модели линейки Galaxy, которые получат эту итерацию (с большей или меньшей реализацией искусственного интеллекта, разумеется).

Если вы купили смартфон Samsung в последние пару лет, то, скорее всего, получите новое обновление One UI 7. Неудивительно, что первыми его получат устройства серии Galaxy S24, которые смогут воспользоваться всеми преимуществами передовых функций искусственного интеллекта (ИИ), встроенных в аппарат.

Однако если у вас другая модель, знайте, что компания планирует обновить большое количество Android-телефонов.

Серия Galaxy S

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 Plus

Galaxy S24

Galaxy S23 FE

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 Plus

Galaxy S23

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22 Plus (5G)

Galaxy S22 (5G)

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21 Plus (5G)

Galaxy S21 Plus

Galaxy S21 (5G)

Galaxy S21

Серия Galaxy Z

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Серия Galaxy A

Galaxy A55

Galaxy A54

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A35

Galaxy A34

Galaxy A33 (5G)

Galaxy A25

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE)

Galaxy A15 (5G)

Galaxy A14 (LTE)

Galaxy A14 (5G)

Galaxy A05s

Galaxy A05

Серия Galaxy F

Galaxy F55

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F23

Galaxy F15

Galaxy F14 (5G)

Серия Galaxy M

Galaxy M55

Galaxy M54

Galaxy M53

Galaxy M35

Galaxy M34

Galaxy M33

Galaxy M15

Планшеты Samsung

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 Plus

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9 FE Plus

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8 Plus

Galaxy Tab S8

Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Galaxy Tab A9+

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab Active 5

Все эти мобильные устройства гарантировано получат новую версию пользовательского интерфейс One UI 7 от Samsung.