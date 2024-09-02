До официального стабильного релиза обновления One UI 7 от Samsung, основанного на Android 15, осталось всего несколько месяцев (тестирование уже началось). В сеть просочилась информация об основных изменениях в дизайне, что говорит о полной переработке этого столь любимого всеми пользовательского интерфейса.
Это только усилило желание получить это обновление. К счастью, был опубликован список, в котором можно увидеть практически все модели линейки Galaxy, которые получат эту итерацию (с большей или меньшей реализацией искусственного интеллекта, разумеется).
Если вы купили смартфон Samsung в последние пару лет, то, скорее всего, получите новое обновление One UI 7. Неудивительно, что первыми его получат устройства серии Galaxy S24, которые смогут воспользоваться всеми преимуществами передовых функций искусственного интеллекта (ИИ), встроенных в аппарат.
Однако если у вас другая модель, знайте, что компания планирует обновить большое количество Android-телефонов.
Серия Galaxy S
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24 Plus
- Galaxy S24
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23 Plus
- Galaxy S23
- Galaxy S22 Ultra
- Galaxy S22 Plus (5G)
- Galaxy S22 (5G)
- Galaxy S21 FE
- Galaxy S21 Ultra
- Galaxy S21 Plus (5G)
- Galaxy S21 Plus
- Galaxy S21 (5G)
- Galaxy S21
Серия Galaxy Z
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Z Fold 3
- Galaxy Z Flip 3
Серия Galaxy A
- Galaxy A55
- Galaxy A54
- Galaxy A73
- Galaxy A72
- Galaxy A35
- Galaxy A34
- Galaxy A33 (5G)
- Galaxy A25
- Galaxy A24
- Galaxy A23
- Galaxy A15 (LTE)
- Galaxy A15 (5G)
- Galaxy A14 (LTE)
- Galaxy A14 (5G)
- Galaxy A05s
- Galaxy A05
Серия Galaxy F
- Galaxy F55
- Galaxy F54
- Galaxy F34
- Galaxy F23
- Galaxy F15
- Galaxy F14 (5G)
Серия Galaxy M
- Galaxy M55
- Galaxy M54
- Galaxy M53
- Galaxy M35
- Galaxy M34
- Galaxy M33
- Galaxy M15
Планшеты Samsung
- Galaxy Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S9 Plus
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9 FE Plus
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S8 Ultra
- Galaxy Tab S8 Plus
- Galaxy Tab S8
- Galaxy Tab S6 Lite (2024)
- Galaxy Tab A9+
- Galaxy Tab A9
- Galaxy Tab Active 5
Все эти мобильные устройства гарантировано получат новую версию пользовательского интерфейс One UI 7 от Samsung.