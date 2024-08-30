Команда Павла Дурова не запускала кампанию

Как вы, вероятно, знаете, Павел Дуров, генеральный директор Telegram, был арестован во Франции. Мы уже рассказывали вам об аресте основателя Telegram, но сегодня хотим предупредить вас о новом мошенничестве, связанном с этим делом.

Это дело получило широкую огласку и имеет международный резонанс. Сама компания Telegram выступила с заявлением в защиту основателя Telegram. Но даже те, кто не в курсе, хотят воспользоваться ситуацией.

Как вы понимаете, нашлись люди, заинтересованные в финансировании защиты Павла Дурова. Но, как сообщили эксперты «Касперского», пользователям необходимо быть осторожными с пожертвованиями, так как они обнаружили новую аферу, которая пытается воспользоваться данной ситуацией.

В электронных письмах мошенники выдают себя за организацию, собирающую средства на его судебную защиту, и просят пожертвования в криптовалютах. Однако эти средства идут напрямую мошенникам, поскольку никаких официальных кампаний по сбору средств команда Дурова не объявляла.

Мошенники передают пользователям ссылку для пополнения счета на один из предложенных криптовалютных кошельков, включая BTC, ETH и TRX. Однако деньги пойдут не на защиту основателя Telegram, а жертвы отдадут свои деньги мошенникам.

Чтобы избежать спам-фильтров, злоумышленники меняют формулировки текста, избегают повторов и используют синонимы, такие как «помощь» и «поддержка» или «пожертвовать» и «собрать». Кроме того, в каждом письме меняется название предполагаемой организации, занимающейся сбором средств: одни утверждают, что представляют Сеть защитников прав человека (HRDN), другие - Сеть защиты цифровых прав (DRAN).

Поэтому, учитывая, что официальной кампании по сбору средств на защиту основателя Telegram не существует, лучше не делать никаких пожертвований, потому что они наверняка попадут в руки злоумышленников.