Процесс взаимодействия между мобильным телефоном на базе Android и ПК на базе Windows идет полным ходом, а с появлением этой новой замечательной функции все стало еще проще

Компания Microsoft продолжает стремиться сделать телефон Android и ПК Windows лучшими компаньонами, и обновление Mobile Link позволит легко делиться любыми данными с мобильного телефона. А все потому, что новое обновление добавляет домашний ПК в панель обмена с Android.

Несколько недель назад Microsoft выпустила обновление, которое сделало передачу файлов с Android простой задачей. Обновление позволило запускать передачу из панели общего доступа на телефоне Android. Да, той самой, которая появляется при нажатии кнопки «Поделиться» в любом приложении или сайте на вашем смартфоне.

Все, что вам нужно сделать, - это выбрать несколько фотографий в приложении «Галерея», как и в любом другом приложении, и нажать кнопку «Поделиться», чтобы выбрать в меню «Поделиться» пункт «Связать с Windows». Затем вы можете выбрать компьютер, на который хотите перенести фотографии.

Конечно, приложение Microsoft должно быть настроено на ПК для сопряжения с мобильным телефоном; это давний опыт, который позволил даже принимать звонки на ноутбуке или запускать приложения или игры с зеркальным отображением экрана. Файл или файлы, переданные таким образом, будут перенесены в каталог «Связать с Windows» в папке загрузки.

Единственным недостатком является то, что в первый раз вам придется перебирать различные прямые ссылки в меню общего доступа, чтобы сделать ее одной из наиболее используемых и чтобы она всегда отображалась; или просто установить ее, как вы бы сделали это с другой ссылкой.

Самое любопытное в этой новой функции то, что, похоже, Microsoft теперь использует API Android, который позволяет приложениям предлагать ссылки Direct Share в системе совместного доступа; тот же механизм, который используется Google в Quick Share для отображения устройств, с которыми вы часто делитесь, в меню совместного доступа.

Этот новый опыт доступен с обновлением Link to Windows версии 1.24032.518.0 или выше на телефоне под управлением Android 9 или выше и версии 1.24032.156.0 на Windows 10 или 11.