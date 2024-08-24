Последнее обновление системы безопасности Android пришло на Samsung Galaxy A53 5G в Южной Корее с версией прошивки A536NKSS6EXH1

Как и было обещано, Samsung продолжает обновлять свои топовые телефоны, как высокого, так и среднего класса, последним патчем безопасности Android от августа 2024 года. Доказательством тому служит тот факт, что после распространения последнего обновления безопасности Android на Samsung Galaxy A73 5G, Galaxy A54 5G и Galaxy A32 5G, компания теперь делает то же самое для флагмана серии Galaxy A в 2022 году, Samsung Galaxy A53 5G.

Как подтверждает SamMobile, Samsung начала распространять обновление Android 2024 августа на Galaxy A53 5G в Южной Корее с версией прошивки A536NKSS6EXH1.

Как и ожидалось, новое обновление включает в себя патч безопасности Август 2024, который устраняет в общей сложности пятьдесят проблем, связанных с безопасностью и конфиденциальностью. Более половины из них были исправлены компанией Google, остальные из них были определены как «умеренные», а оставшаяся одна - как «критическая».

Кроме того, новое обновление безопасности также исправляет несколько ошибок, обнаруженных в пользовательском интерфейсе предыдущих версий One UI, и повышает общую стабильность и производительность мобильного устройства.

Когда новое обновление безопасности будет выпущено для моделей Galaxy A53 5G в остальном мире, вы сможете проверить, доступно ли оно, зайдя в панель настроек смартфона и нажав на пункт «Обновление ПО».

Как только вы увидите новое программное обеспечение в этом разделе, все, что вам нужно будет сделать, чтобы обновить свой мобильный телефон с последним патчем безопасности Android, - это нажать на кнопку «Загрузить и установить».