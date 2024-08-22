Midjourney теперь имеет официальный сайт с дополнительными функциями, можете получить доступ и протестировать генерацию изображений AI

Midjourney только что выпустила свой официальный сайт. Теперь у генератора изображений с искусственным интеллектом есть платформа, с которой пользователи могут получить доступ ко всему, что они могут предложить. До сих пор, чтобы использовать Midjourney, необходимо было делать это через Discord, что было огромным барьером для всех тех случайных пользователей, которые не хотели загружать приложение, чтобы просто создать изображение.

Премьера официального сайта Midjourney заняла почти два года. Однако ожидание того стоило, потому что официальный сайт Midjourney обзавелся рядом особенностей, которые делают его очень интересным. Среди всех этих новшеств - новое меню настроек, которое будет полезно при генерации изображений.

Для использования Midjourney требуется учетная запись Discord или Google. Сам факт наличия другой системы доступа расширяет возможности использования этого генератора изображений AI.

Следующим необходимым шагом будет переход по следующей ссылке, чтобы посетить официальный сайт Midjourney. После перехода по этой ссылке откроется главная страница этого инструмента, хотя вы еще не будете находиться в разделе для создания изображений.

Теперь необходимо перейти в раздел под названием «Витрина», который демонстрирует весь потенциал этого генератора изображений. В этом разделе вы можете войти в систему, используя свой аккаунт Discord или Google. Сделав это, вы сможете начать генерировать изображения с помощью Midjourney.

В разделе настроек Midjourney теперь есть следующие опции:

Формат изображения: 1:2, 9:16, 2:3, 3:4, 5:6, 1:1, 6:5, 4:3, 3:2, 16:9 и 2:1

Эстетика: стиль, редкость и разнообразие

Режим: стандартный или выборочный

Версия: 6.1; 6; 5.2; 5.1 и Niji 6

Кастомизация: включена или выключена

Скорость: спокойная, быстрая и турбо

Очевидно, что Midjourney хочет обойти все другие генераторы изображений с помощью своего нового официального сайта. Огромное разнообразие опций, а также ряд общих улучшений, повышающих общий уровень сервиса, - это достижения, которые ставят DALL-E и Stable Diffusion на лопатки.