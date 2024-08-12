Новый концентратор Xiaomi 5-в-1 Type-C Hub оснащен тремя портами USB-A, портом USB-C с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт и портом HDMI для подключения внешнего дисплея

У компании Xiaomi настолько обширный каталог устройств, что практически невозможно перечислить их все, и одним из самых неизвестных продуктов китайского гиганта являются док-станции для ноутбуков - гаджеты столь же полезные, сколь и дешевые, которые позволят вам расширить возможности подключения вашего ПК за гораздо меньшие деньги, чем вы можете ожидать.

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Китайский бренд анонсировал на своем официальном сайте для глобального рынка Xiaomi 5-in-1 Type-C Hub - мини-хаб, который отличается наличием порта USB-C, поддерживающего быструю зарядку до 100 Вт. Концентратор унаследовал дизайн и качество сборки первой версии, поскольку по-прежнему имеет довольно скромные размеры 112,5 x 10,4 x 39 миллиметров и выполнен в алюминиевом корпусе.

Если говорить о разъемах, то в новом Xiaomi 5-in-1 Type-C Hub большинство из них расположено на передней панели, где находятся три порта USB-A 3.0 со скоростью передачи данных до 450 МБ/с и один порт USB Type-C, совместимый с системами быстрой зарядки мощностью до 100 Вт.

Кроме того, на левой стороне находится порт HDMI для подключения внешнего экрана с разрешением 4K при частоте 60 Герц, а на правой - кабель USB-C для подключения к ноутбуку и слот для хранения кабеля и более удобной транспортировки.

Эта мини-док-станция Xiaomi совместима с четырьмя наиболее распространенными операционными системами: Windows, Android, MacOS и Linux.

Xiaomi 5-in-1 Type-C Hub уже появился на официальном сайте бренда для глобального рынка, но его цена пока не раскрывается, которая, если ориентироваться на стоимость оригинальной модели, может составлять около 30-40 евро, что является действительно конкурентоспособной ценой для устройства такого типа.